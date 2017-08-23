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Бундесбанк заявил о возврате в Германию 50,6% золотого запаса из-за рубежа

Экономика и бизнес
23 августа, 15:57 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 23, августа. /ТАСС

Германский золотой запас является вторым по объему в мире после американского

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БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Германия перевезла из зарубежных хранилищ на свою территорию чуть больше половины собственного золотого запаса - около 1710 тонн. Об этом заявил в среду на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне член правления Бундесбанка (германский центробанк) Карл-Людвиг Тиле. Общий объем немецких золотых резервов равен 3378 тонн.

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План по возвращению в ФРГ половины золотого запаса был представлен в 2013 году, изначально завершить его планировалось к 2020 году.

"Этот план реализован раньше, чем планировалось, что, с моей точки зрения, является успехом", - сказал Тиле. По его словам, 1236 тонн остаются в Нью-Йорке, 432 тонны - в Лондоне.

Германский золотой запас является вторым по объему в мире после американского. ФРГ начала создавать свои золотые резервы в 1951 году. Тогда власти покупали золото в Нью- Йорке, Лондоне и Париже. Именно там запасы и оставались в целях безопасности.

Бундесбанк перевозит драгметалл в ФРГ не потому, что сомневается в надежности зарубежных партнеров, утверждают во Франкфурте-на-Майне. Там считают, что практика хранения золота за рубежом осложняет процесс проверки его подлинности и инвентаризации.

В общей сложности на программу по транспортировке драгметалла на территорию ФРГ было потрачено €7,7 млн.

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