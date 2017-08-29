Зарплаты квалифицированных рабочих могут стать выше, чем у офисных сотрудников

Квалифицированные рабочие — крайне востребованные специалисты на российском рынке труда. Спрос на них будет расти еще не менее пяти лет, а зарплаты могут стать даже выше, чем у части офисных работников, рассказали ТАСС эксперты.

Рабочие — в дефиците

"В июле относительно июня количество вакансий для рабочих на hh.ru увеличилось на 28% или на 24 тыс., тогда как весь рынок труда по количеству вакансий вырос на 7%", — сообщила в беседе с ТАСС руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. По ее словам, сейчас предприятия ищут рабочих чаще, чем маркетологов, бухгалтеров или водителей.

Люди, владеющие рабочими специальностями, довольно легко находят работу. "В прошлом и позапрошлом году конкурс на позиции менеджеров доходил до 10 человек на место, но рабочие чувствовали себя достаточно стабильно — их искали всегда, и у соискателей был выбор, — рассказала ТАСС шеф-редактор портала для поиска работы Rabota.ru Анна Чуксеева. — На редкие специальности можно было увидеть два резюме на одну вакансию".

Провал рождаемости и, как следствие, нехватка рабочих рук на производстве, господдержка промышленности, развитие технологий — все это постепенно "разворачивает" рынок в сторону "синих" воротничков, говорит Чуксеева.

Спрос рождает предложение

Образовательные учреждения реагируют на запрос рынка труда.

По данным Минобрнауки, в сентябре 2017 года к обучению по программам среднего профессионального образования (СПО) приступят более 976 тыс. первокурсников. Последние два года их число неуклонно растет: в 2015 году в техникумы и колледжи поступили 910 тыс. учащихся, а в прошлом году — почти на 24 тыс. человек больше.

Наибольшей популярностью у пятнадцатилетних абитуриентов пользуются профессии повара-кондитера, автомеханика и сварщика. Год назад лидерами спроса были эти же специальности, а также профессии парикмахера, электромонтера и продавца.

Кого ищет работодатель

"Чаще всего специалистов со средним специальным образованием ищут торговые предприятия. Здесь же ниже всего требования к квалификации", — рассказала ТАСС старший аналитик портала для поиска работы и сотрудников Superjob.ru Ольга Чекалдина.

На втором месте по количеству вакансий для специалистов с дипломом техникума или колледжа — промышленные предприятия и фирмы, занимающиеся сельским хозяйством. На третьем — строительные компании, агентства недвижимости и архитектурные бюро.

На сайте hh.ru больше всего вакансий для рабочих, владеющих профессией токаря, фрезеровщика, слесаря, наладчика, грузчика, укладчика и механика, рассказала Игнатова.

Растущий спрос толкает зарплаты вверх

"Вслед за спросом подтягиваются и зарплаты сотрудников со средне-специальным образованием, что повышает престиж работы руками", — говорит Чуксеева.

Пару лет назад многие организации "заморозили" бюджеты на подбор персонала, и молодые юристы и экономисты были вынуждены умерить аппетиты и соглашались работать за 20–25 тыс. в месяц. В то же время молодым токарям, электрикам и сварщикам предлагали 30–35 тыс. рублей в месяц, вспоминает Чуксеева.

"Сейчас ситуация на рынке изменилась: для офисного персонала вакансий значительно прибавилось, — добавила она. — Но и предложений для рабочих осталось достаточно".

Мария Игнатова говорит, что на старте карьеры человек, владеющий рабочей специальностью, может получать даже больше, чем выпускник вуза. Однако и дальше у работников без университетского диплома зарплата может быть вполне сопоставима с зарплатами офисных сотрудников или даже превышать ее. "Например, автожестянщики, автослесари, специалисты по электрике автомобилей получают заметно больше средней зарплаты офисного работника, которая в Москве составляет 60 тыс. рублей", — привела пример она.

Дефицит квалифицированных рабочих продлится еще не менее пяти лет, прогнозируют эксперты. "Особенно быстро будет расти спрос работодателей на специалистов, умеющих работать с автоматизированным производством, на компьютеризированных станках", — уточнила Игнатова.

Подготовила Мария Селиванова