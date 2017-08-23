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Адыгея сократила на 25% добычу природного газа

Экономика и бизнес
23 августа, 16:20 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Добыча полезных ископаемых в регионе сократилась на 35%

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МАЙКОП, 23 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Добыча природного газа в Адыгее в первом полугодии 2017-го сократилась на 25%, полезных ископаемых - на 35%, сообщил в среду министр экономического развития и торговли региона Олег Топоров.

"Промышленное производство в республике на протяжении последних лет демонстрирует положительную динамику. По итогам полугодия индекс промышленного производства составил 106,8%, что соответствует четвертому результату среди субъектов ЮФО и выше среднероссийского уровня -103,5%. Однако один из негативных моментов первого полугодия - сокращение на 25% добычи природного газа и на 35% - полезных ископаемых", - сказал Топоров на заседании правительства республики.

Он уточнил, что уменьшение объема добычи природного газа компанией "Южгазэнерджи" связано с капитальным ремонтом одной из добывающих скважин, начатым в начале этого года.

В сфере добычи полезных ископаемых одно из ведущих предприятий отрасли - компания "Нерудстройком" - также демонстрирует спад: добыча известняка упала на 40%, гипсового камня - на 79,3%.

Среди причин - потеря рынков сбыта, рост цен на железнодорожный транспорт, высокая конкуренция на рынке строительных материалов. Для повышения эффективности использования природных ресурсов власти республики совместно с компанией "Нерудстройком" готовят бизнес-план по созданию завода по переработке гипса в Майкопском районе.

Как сообщили ТАСС в единственной в Адыгее компании топливно-энергетического комплекса, занимающейся добычей газа и газоконденсата, - "Южгазэнерджи", в следующем году благодаря модернизации производства объемы добычи увеличатся на треть - до порядка 500 млн кубометров газа и газового конденсата в год.

"Сейчас компания ведет капитальный ремонт действующих скважин, глубина которых составляет порядка 5-6 тыс. метров, и дополнительной скважины для ввода ее в эксплуатацию. Это позволит увеличить объемы добычи. И если в текущем году, как и в минувшем, отгружается порядка 375 млн кубометров газа и газового конденсата, то благодаря модернизации уже в будущем году объемы добычи вырастут до 30%", - сказали в компании.

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