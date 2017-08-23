Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шувалов: крипторубль должен существовать, "спрятать в сундук" эту тему уже не удастся

Экономика и бизнес
23 августа, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

По мнению первого вице-премьера, развитие криптовалют должно укрепить российскую экономику

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает, что в России должна появиться национальная криптовалюта и уйти от этой темы уже не удастся. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК.

"Я являюсь сторонником криптовалют, считаю, что крипторубль должен существовать. Криптовалюты "спрятать в сундук" уже не удастся, эта тема будет развиваться", - сказал Шувалов.

Смотрите также

Исследование: россияне не верят, что криптовалюта сможет заменить обычные деньги

Минфин готов рассмотреть возможность расчетов в криптовалюте в Крыму

Глава Сбербанка предложил обучать технологии блокчейн в вузах

Цифровая экономика даст России шанс на рывок в будущее

По его мнению, это развитие должно укрепить российскую экономику, а не подставить ее под удар. "Это тема сложная. Мы когда проводили рабочую группу (куда входят представители правительства, ЦБ, ФСБ и Внешэкономбанка - прим. ТАСС) по блокчейну, договорились, что будем работать осторожно, но не растягивать. ФСБ активно работает на международном уровне и участвует в том, чтобы вопросы безопасности отрабатывались с самого начала", - отметил первый вице-премьер.

Законопроект об обороте криптовалют в России может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2017 года. До этого времени Минфин планирует доработать свои предложения, одним из которых станет обязательная идентификация покупателей электронных денег.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование.

Кроме того, ЦБ уже заявил о планах создания в России национальной криптовалюты. Пилотные проекты Банк России будет реализовывать совместно с участниками финансового рынка и ассоциацией "Финтех", первые наработки могут появиться через два-три года.

За скорейшую легализацию и начало регулирования криптовалют высказывался ранее глава Сбербанка Герман Греф.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Греф, Герман Оскарович Шувалов, Игорь Иванович Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
2
За Кирилла Серебренникова поручились 34 человека
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
5
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Путин: Россия ценит доверительный конструктивный диалог с Ватиканом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама