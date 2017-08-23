Шувалов: крипторубль должен существовать, "спрятать в сундук" эту тему уже не удастся

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает, что в России должна появиться национальная криптовалюта и уйти от этой темы уже не удастся. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК.

"Я являюсь сторонником криптовалют, считаю, что крипторубль должен существовать. Криптовалюты "спрятать в сундук" уже не удастся, эта тема будет развиваться", - сказал Шувалов.

По его мнению, это развитие должно укрепить российскую экономику, а не подставить ее под удар. "Это тема сложная. Мы когда проводили рабочую группу (куда входят представители правительства, ЦБ, ФСБ и Внешэкономбанка - прим. ТАСС) по блокчейну, договорились, что будем работать осторожно, но не растягивать. ФСБ активно работает на международном уровне и участвует в том, чтобы вопросы безопасности отрабатывались с самого начала", - отметил первый вице-премьер.

Законопроект об обороте криптовалют в России может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2017 года. До этого времени Минфин планирует доработать свои предложения, одним из которых станет обязательная идентификация покупателей электронных денег.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование.

Кроме того, ЦБ уже заявил о планах создания в России национальной криптовалюты. Пилотные проекты Банк России будет реализовывать совместно с участниками финансового рынка и ассоциацией "Финтех", первые наработки могут появиться через два-три года.

За скорейшую легализацию и начало регулирования криптовалют высказывался ранее глава Сбербанка Герман Греф.