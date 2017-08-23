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Шувалов: экономическое партнерство ЕврАзЭС с КНР будет открытым для стран ШОС

Экономика и бизнес
23 августа, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Первый вице-премьер отметил, что Евразийский экономический союз - это одно из "немногих важных состоявшихся объединений, которое развивается"

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) планирует подписать соглашение об экономическом партнерстве с Китаем, которое будет открыто для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в эфире телеканала РБК сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"У нас в стадии завершения переговоры с Ираном. Мы сегодня на заседании совета определились с директивами, которые будем использовать при переговорах с Сингапуром. Конечно, самое серьезное и важное для нас соглашение о евразийском экономическом партнерстве - с КНР. Намереваемся сделать его открытым для государств ШОС, для других государств евразийского континента, но основу этого соглашения составят государства ЕврАзЭС и Китай", - сказал он.

Шувалов отметил, что ЕврАзЭС - одно из немногих в мире влиятельных экономических интеграционных объединений. "Я считаю, что ЕврАзЭС - это одно из немногих важных состоявшихся объединений, которое развивается", - считает Шувалов.

По его словам, перед союзом стоит задача интегрирования стран пятерки с более широким форматом - зоной свободной торговли СНГ. "Мы не хотели бы подменять органы, которые существуют в СНГ, но сделать так, чтобы ЗСТ тяготела к пятерке ЕврАзЭС, наладить все эти мосты и механизмы. Мы сейчас обсуждаем, как это сделать", - сообщил он.

Шувалов не исключил, что в будущем в ЕврАзЭС будут новые члены, однако, по его словам, на данный момент "так много накопленных проблем, что нужно в первую очередь решать вопросы барьеров" внутри союза.

В состав ЕврАзЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

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Иран Китай Россия Армения Киргизия Казахстан Белоруссия
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Шувалов, Игорь Иванович
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