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Роскачество будет продвигать калининградские товары в России и за рубежом

Экономика и бизнес
23 августа, 17:37 UTC+3 СВЕТЛОГОРСК область/ 23, августа. / ТАСС

Подписи под документом поставили руководитель Роскачества Максим Протасов и врио губернатора региона Антон Алиханов

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СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 23 августа. /ТАСС/. Роскачество (автономная некоммерческая организация "Российская система качества") заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Калининградской области, которое позволит гарантировать качество местных товаров и продвигать их на российском и зарубежном рынках. Подписи под документом поставили руководитель Роскачества Максим Протасов и врио губернатора региона Антон Алиханов, церемония прошла на Форуме предпринимателей Балтийского моря, открывшемся в среду в Светлогорске.

"Калининградская область теперь имеет возможность [свои] товары в наши исследования рекомендовать... и если эти товары действительно докажут свои повышенные качественные характеристики, им будет вручен государственный знак качества, и мы будем продвигать их через все возможные каналы продаж как на российском, так и на международном рынке", - сказал Протасов на церемонии подписания.

Он отметил, что в Калининградской области производится много хорошей продукции, но она мало представлена в крупных федеральных торговых сетях. Сотрудничество с Роскачеством, по его словам, открывает новые перспективы для регионального бизнеса, ориентированного на выпуск качественной продукции.

Алиханов, в свою очередь, отметил, что для местных предпринимателей соглашение открывает возможность провести по сути "бесплатный аудит" своей продукции, получить рекомендации по организации контроля качества продукции. "Я думаю, что грех этим не воспользоваться, будем активно в этом смысле взаимодействовать", - сказал он.

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Персоны
Алиханов, Антон Андреевич
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