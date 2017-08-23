Сбербанк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2017 г. до 1,7%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует рост ВВП РФ в 2017 году на 1,7%. Об этом сообщается в презентации кредитной организации для инвесторов.

В 2018 году экономика России, по ожиданиям экспертов Сбербанка, вырастет на 1,8%, в 2019 году - на 1,7%

Ранее директор Центра макроэкономических исследований банка Юлия Цепляева сообщала, что ВВП России в текущем году вырастет на 1,2%.

В обновленном макропрогнозе Сбербанк сохранил прогноз по инфляции в РФ, которая по итогам 2017 года может составить 3,8%, в 2018 и 2019 годах - 4%.

В тоже время эксперты госбанка прогнозируют, что средний курс рубля по отношению к доллару в 2017 году может составить 59 рублей вместо 58 рублей озвученных ранее.

Согласно прогнозу в 2018 году этот показатель также составит 59 рублей за доллар, в 2019 году достигнет уровня 59,5 рубля за доллар.