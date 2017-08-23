Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2017 г. до 1,7%

Экономика и бизнес
23 августа, 17:59 UTC+3 МОСКВА 23, августа. /ТАСС

В обновленном макропрогнозе сохранился прогноз по инфляции, которая по итогам 2017 года может составить 3,8%, в 2018 и 2019 годах - 4%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует рост ВВП РФ в 2017 году на 1,7%. Об этом сообщается в презентации кредитной организации для инвесторов.

В 2018 году экономика России, по ожиданиям экспертов Сбербанка, вырастет на 1,8%, в 2019 году - на 1,7%

Ранее директор Центра макроэкономических исследований банка Юлия Цепляева сообщала, что ВВП России в текущем году вырастет на 1,2%.

В обновленном макропрогнозе Сбербанк сохранил прогноз по инфляции в РФ, которая по итогам 2017 года может составить 3,8%, в 2018 и 2019 годах - 4%.

В тоже время эксперты госбанка прогнозируют, что средний курс рубля по отношению к доллару в 2017 году может составить 59 рублей вместо 58 рублей озвученных ранее.

Согласно прогнозу в 2018 году этот показатель также составит 59 рублей за доллар, в 2019 году достигнет уровня 59,5 рубля за доллар.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ревнивец с завода ГАЗ убил трех человек, ранил двоих и угрожал полиции
2
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Мединский назвал арест Серебренникова "очень печальной ситуацией"
5
ГАЗ покроет расходы на лечение раненых и похороны погибших в результате резни на заводе
6
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
7
Суд постановил взыскать с АФК "Система" по иску "Роснефти" 136,273 млрд руб.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама