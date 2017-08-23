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Макрон предложил создать франко-австрийский форум для инвестиционного сотрудничества

Экономика и бизнес
23 августа, 18:07 UTC+3 ТАСС

Французский лидер также высказался за углубление сотрудничества между странами в области промышленности

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ТАСС, 23 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым создать франко-австрийский экономический форум, чтобы взаимодействовать в области инвестиций и обмениваться профессиональным знаниями. Об этом он заявил в Зальцбурге в среду на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Австрии Кристианом Керном.

Французский лидер также высказался за углубление сотрудничества между странами в области промышленности.

Кроме того, Макрон заявил, что "Франция намерена расширить преподавание немецкого языка в школах". "С этой целью будет создано 1200 классов для изучения немецкого языка, что позволит нам установить своеобразный рекорд изучения этого языка во Франции", - добавил глава Французской Республики.

По его мнению, "изучение культуры и языков позволит продвигаться в развитии сотрудничества в Европе".

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
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