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Суд постановил взыскать с АФК "Система" по иску "Роснефти" 136,273 млрд руб.

Экономика и бизнес
23 августа, 17:51 дата обновления: 23 августа, 18:23 UTC+3

Иск "Роснефти" был удовлетворен частично

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© Сергей Бобылев/ТАСC

УФА, 23 августа. /ТАСС/. Арбитраж Башкирии удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система" частично, постановив взыскать с АФК 136,273 млрд руб., передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Арбитражный суд решил исковые требования удовлетворить частично, взыскать солидарно с ПАО АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в пользу ПАО АНК "Башнефть" сумму убытков в размере 136 млрд 273 млн 554 тыс. 65 руб.", - сказала судья Ирина Нурисламова.

Также суд постановил взыскать с "Системы" и "Системы-Инвест" в пользу "Роснефти" госпошлину в размере 159 тыс. 740 руб.

Представитель АФК "Система" Елена Демина заявила ТАСС, что компания обжалует решение суда.

Власти Башкирии пока не предоставили комментарий по запросу ТАСС. Представитель минземимущества региона отказался от комментариев.

"Роснефть" требовала взыскать с АФК "Система" 170,6 млрд руб.

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