Исследование: россияне стали отдавать предпочтение дорогим смартфонам

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Розничная сеть МТС проанализировала потребительское поведение россиян во II квартале 2017 года и пришла к выводу, что россияне стали выбирать смартфоны с широким функционалом дороже 40 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении МТС.
Как следствие, на фоне роста интереса к этой категории смартфонов в рознице МТС 60% дорогих смартфонов были куплены в кредит. При этом годом ранее доля кредитных смартфонов дороже 40 тысяч рублей составляла 32%.
"В целом, продажи смартфонов этого ценового сегмента выросли на 49,5% в деньгах и на 48,5% в штуках, за год динамика каждого из этих показателей увеличилась почти в 2,5 раза", - свидетельствуют данные МТС. Средняя же цена смартфонов, проданных через розничную сеть МТС, увеличилась только на 8%, до 10,5 тысяч рублей.
На фоне растущего интереса к смартфонам упали продажи простых телефонов с функцией звонка - их количество уменьшилось на 60% и составило порядка 270 тыс. штук во II квартале 2017 г. "Уменьшается и доля брендов категории C - недорогих смартфонов с базовым функционалом, которые не выдерживают конкуренции за внимание потребителей и значительно отстают от Samsung, Apple и Huawei", - говорится в сообщении.
Абоненты "Билайна" в I полугодии 2017 г. все больше отдавали предпочтение LTE-cмартфонам, говорится в аналитике компании. При этом продолжилось снижение спроса на планшеты, а количество смартфонов с большим экраном на руках у абонентов продолжило расти.
Количество смартфонов, проданных в I полугодии, на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, что, в первую очередь, связано с большим количеством акций с вендорами. При этом количество проданных планшетов также сократилось на 35%. В то же время по итогам I полугодия количество проданных смартфонов с поддержкой LTE выросло на 20%, а без поддержки LTE - сократилось на 40%.
МТС исследовали, что крупнейшим популярным брендом смартфонов на российском рынке остается Samsung - его доля составила порядка 26% в штучном выражении (годовой рост 5,5 п. п.) и 32,4% - в денежном (годовой рост 5 п. п.). На продажи iPhone по итогам II квартала 2017 года приходится 12% (прирост 1 п. п.) в натуральном выражении и 32,1% (снижение на 0,3 п. п.) в денежном.
Третий по популярности бренд - Huawei: его доля выросла на 6 п. п. и достигла 8,4% в штуках, при этом уменьшилось количество проданных смартфонов других китайских производителей - LENOVO (годовое сокращение на 4 п. п.), ZTE (на 2,8 п. п.).
Всего во II квартале 2017 года было продано 6,2 миллиона смартфонов - на 12% больше, чем годом ранее. Продажи кнопочных телефонов сократились в России на 16%, до 2,2 миллиона штук. В денежном выражении продажи смартфонов увеличились на 16%, до 79,9 миллиарда рублей, а продажи кнопочных телефонов сократились на 20%, до 4,3 миллиарда рублей.