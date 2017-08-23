Samsung представил новый смартфон Galaxy S8

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ТАСС, 23 августа. Samsung представил две новые модели смартфона в семействе Galaxy - Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+.
Отличительными особенностями построенных на базе 10-нанометрового процессора моделей в компании назвали "безграничный" экран и двойную камеру. Смартфоны оснащены 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерой с функцией интеллектуального автофокуса.
Смартфоны оснащены новым интеллектуальным помощником Bixby. Ассистент позволяет пользователю работать с приложениями с помощью сенсорного экрана, текстовых команд или голоса.
Предполагается, что Bixby сможет предложить пользователям персонализированную помощь, основываясь на информации об их интересах и местоположении - он сможет совершать покупки, искать изображения и предоставлять подробную информацию о ближайших местах с помощью технологии распознавания изображений.
Также среди заявленных возможностей устройств числятся поддержка гигабитных скоростей в сетях LTE и Wi-Fi, быстрая беспроводная зарядка, сканирование радужной оболочки глаза, работа с очками виртуальной реальности Gear VR и камерой Gear 360 для создания панорамных видеороликов в 4K.
Президент подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics в ходе презентации назвал новые модели "началом новой эры в дизайне смартфонов и создании мобильных сервисов".
Устройства появятся в продаже на российском рынке во второй половине апреля 2018 года.