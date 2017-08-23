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Сбербанк не ожидает скорого роста реальных доходов населения

Экономика и бизнес
23 августа, 22:46 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 23, августа. /ТАСС

Главный аналитик банка Михаил Матовников считает, что доходы граждан "очень долго будут возвращаться на уровень 2014 года"

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ЙОШКАР-ОЛА, 23 августа. /ТАСС/. Рост реальных доходов населения России не ожидается в ближайшее время, считает старший управляющий директор - главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Об этом он заявил в ходе экономического форума "Время возможностей", который в среду прошел в Йошкар-Оле.

"В ближайшее время нет оснований полагать, что реальные доходы населения будут сильно расти. Тот бум реальных доходов населения, который был в докризисный период, условно говоря, с 2009 по 2014 год, был профинансирован за счет высоких цен на нефть, резкого роста расходов бюджета на повышение социальных отчислений, зарплат бюджетникам и так далее", - сказал он.

Как пояснил аналитик, указанный бум создал равенство на рынке труда, которое больше не повторится. "Мы очень долго будем возвращаться на уровень 2014 года", - прогнозирует он.

По данным Росстата, в 2013 году уровень реальных располагаемых доходов населения страны вырос на 4% по сравнению с 2012 годом. С тех пор он неизменно снижается: в 2014 году - на 0,7% (к уровню предыдущего года), в 2015 году - на 3,2%, в 2016 году - на 5,9%.

Экономический форум "Время возможностей" прошел в Йошкар-Оле 23 августа. На нем были представлены стенды ведущих предприятий республики. Ожидается, что участие в форуме примут более 300 топ-менеджеров, руководителей предприятий, предпринимателей и ученых, в том числе федерального уровня. Деловая часть форума представлена работой семи дискуссионных площадок, посвященных реформе контрольно-надзорных органов, развитию внутреннего туризма, уникальности Марийского края и наиболее инвестиционно-привлекательным отраслям региона.

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