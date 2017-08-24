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Путин на совещании в Рязани обсудит борьбу с контрафактом в легкой промышленности

Экономика и бизнес
24 августа, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Глава государства также посетит Рязанский кожевенный завод группы компаний "Русская кожа", где ознакомится с основными направлениями деятельности предприятия

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг совершит рабочую поездку в Рязань. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства проведет совещание о мерах по развитию легкой промышленности, в частности, будет уделено внимание вопросам борьбы с производством контрафактной продукции.

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С докладами выступят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.

Кроме того, глава государства посетит Рязанский кожевенный завод группы компаний "Русская кожа", где ознакомится с основными направлениями деятельности предприятия.

В рамках поездки президент проведет также встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николаем Любимовым.

Рязанский кожевенный завод был открыт еще в 1916 году. Сегодня предприятие обрабатывает натуральную кожу, которая используется в галантерейной, обувной, автомобильной, мебельной и авиационной отраслях. Рязанский завод - крупный поставщик кожматериалов, идущих на нужды оборонно-промышленного комплекса, силовых ведомств и для производства средств индивидуальной защиты.

За последние три года, по данным предприятия, на экспорт отгружается порядка 60% продукции при среднем показателе производства 8,6 млн кв. м в год. Завод работает с компаниями из многих стран Европы, а также из Китая, Индии, Бангладеш и других. В число клиентов кожевенного завода входят производители обуви, мебели, галантереи в России, странах СНГ и дальнего зарубежья, такие как "Котофей", "Юничел", "Пинскдрев", "Много мебели", Belwest, IKEA, Zara и другие.

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Персоны
Любимов, Николай Викторович Путин, Владимир Владимирович Мантуров, Денис Валентинович
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