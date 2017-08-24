Путин на совещании в Рязани обсудит борьбу с контрафактом в легкой промышленности

Гендиректор ЦСКА подтвердил, что клуб интересуется футболистом "Флуминенсе" ВенделомСпорт 24 августа, 0:53
Сборная России матчем с болгарами стартует на чемпионате Европы по волейболуСпорт 24 августа, 0:47
Бабаев надеется, что ЦСКА в групповой стадии Лиги чемпионов сыграет лучше, чем раньшеСпорт 24 августа, 0:42
Гончаренко: ЦСКА играет в Лиге чемпионов, чтобы привозить топ-клубы на новый стадионСпорт 24 августа, 0:39
Катар возвращает в Иран отозванного полтора года назад послаМеждународная панорама 24 августа, 0:35
Гончаренко: ЦСКА активным началом матча с "Янг Бойз" выбил почву из-под ног соперникаСпорт 24 августа, 0:35
Василий Березуцкий: ЦСКА стабильно попадает в групповой этап ЛЧ благодаря опыту игроковСпорт 24 августа, 0:29
"Зениту" необходимо побеждать "Утрехт" для выхода в групповой этап Лиги ЕвропыСпорт 24 августа, 0:25
Тренер "Янг Бойз": ЦСКА заслуженно вышел в групповой этап Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 0:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг совершит рабочую поездку в Рязань. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства проведет совещание о мерах по развитию легкой промышленности, в частности, будет уделено внимание вопросам борьбы с производством контрафактной продукции.
С докладами выступят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.
Кроме того, глава государства посетит Рязанский кожевенный завод группы компаний "Русская кожа", где ознакомится с основными направлениями деятельности предприятия.
В рамках поездки президент проведет также встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николаем Любимовым.
Рязанский кожевенный завод был открыт еще в 1916 году. Сегодня предприятие обрабатывает натуральную кожу, которая используется в галантерейной, обувной, автомобильной, мебельной и авиационной отраслях. Рязанский завод - крупный поставщик кожматериалов, идущих на нужды оборонно-промышленного комплекса, силовых ведомств и для производства средств индивидуальной защиты.
За последние три года, по данным предприятия, на экспорт отгружается порядка 60% продукции при среднем показателе производства 8,6 млн кв. м в год. Завод работает с компаниями из многих стран Европы, а также из Китая, Индии, Бангладеш и других. В число клиентов кожевенного завода входят производители обуви, мебели, галантереи в России, странах СНГ и дальнего зарубежья, такие как "Котофей", "Юничел", "Пинскдрев", "Много мебели", Belwest, IKEA, Zara и другие.