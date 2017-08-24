Кабмин выделит до 535 млн рублей на КамАЗы для Всемирной продовольственной программы ООН

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить из федерального бюджета в 2017-2018 годах до 535 млн рублей на грузовики КамАЗ для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина.

Как отмечается в справке к документу, в соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве между правительством России и ВПП ООН от 2014 года РФ осуществляет взносы в фонд программы, уделяя особое внимание, в частности, наращиванию парка транспортных средств ВПП.

Распоряжение предусматривает выделение МЧС России до 535 млн рублей "на осуществление в качестве взноса Российской Федерации в натуральной форме в фонд Всемирной продовольственной программы ООН поставки грузовых автомобилей КамАЗ, прицепов, передвижных учебных классов, комплектов запасных частей, а также на обеспечение гарантийного обслуживания поставляемой техники".

Кроме того, документ предполагает выделение Минфину до $1,5 млн на уплату целевого взноса в фонд ВПП "на развитие логистического потенциала, включая интеграцию грузовых автомобилей КамАЗ в региональные парки грузовых машин Всемирной продовольственной программы".

В справке отмечается, что принятые решения расширяют спектр направлений сотрудничества России с международными гуманитарными организациями системы ООН и участие российских технических специалистов в деятельности ВПП по обучению персонала и гарантийному обслуживанию машин.