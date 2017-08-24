Российская ABC открыла грузовой авиарейс "Гонконг - Владивосток - Лос-Анджелес"

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Российская авиакомпания AirBridgeCargo (ABC) начала регулярные грузовые перевозки по маршруту "Гонконг - Владивосток - Лос-Анджелес". Первый рейс был совершен 23 августа, сообщил в четверг департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края.

"Регулярный грузовой рейс открыт в международном порту Владивосток в среду, 23 августа. Новое направление "Гонконг - Владивосток - Лос-Анджелес" открыла российская авиакомпания AirBridgeCargo. Перевозчик планирует летать по новому направлению три раза в неделю по летнему расписанию до 27 октября", - сообщает департамент.

Уточняется, что перевозки будут осуществляться на самолете нового поколения Boeing-747-8F. Это первый регулярный международный грузовой рейс с использованием возможностей аэропорта Владивостока.

AirBridgeCargo входит в группу компаний "Волга-Днепр" и занимается грузовыми авиаперевозками в Европе, Северной Америке и Азии. Флот авиакомпании состоит из 17 самолетов Boeing-747, включая 10 воздушных судов нового поколения Boeing-747-8F.