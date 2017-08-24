ВЭБ может профинансировать проекты в рамках программы цифровой экономики России

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ТАСС, 24 августа. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину и Минкомсвязи совместно с ВЭБом разработать предложения по объемам и механизмам финансирования банком высокотехнологичных и инновационных проектов в том числе в рамках программы "Цифровая экономика" России.
Как говорится в поручении правительства по итогам совещания о реализации программы "Цифровая экономика", соответствующие предложения должны быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета ВЭБ.