ВЭБ может профинансировать проекты в рамках программы цифровой экономики России

ТАСС, 24 августа. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину и Минкомсвязи совместно с ВЭБом разработать предложения по объемам и механизмам финансирования банком высокотехнологичных и инновационных проектов в том числе в рамках программы "Цифровая экономика" России.

Как говорится в поручении правительства по итогам совещания о реализации программы "Цифровая экономика", соответствующие предложения должны быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета ВЭБ.