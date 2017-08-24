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Правительство утвердило порядок размещения в банках средств федерального бюджета

Экономика и бизнес
24 августа, 8:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Счета будут открываться в кредитных организациях с универсальной лицензией и капиталом не менее 250 млрд рублей, участвующих в системе обязательного страхования вкладов

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения бюджетных средств на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно документу, размещение средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях осуществляется Федеральным казначейством в пределах остатков средств на едином счете бюджета. При этом Банку России рекомендовано направлять в казначейство предложения о максимальном объеме средств бюджета, которые могут быть размещены на банковских счетах, и о процентной ставке размещения средств бюджета.

Требования к банкам

Документом, в частности, утверждаются правила, устанавливающее требования к таким банкам. Так, счета будут открываться только в кредитных организациях с универсальной лицензией и капиталом не менее 250 млрд рублей, участвующих в системе обязательного страхования вкладов и не имеющих просроченные задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в них за счет средств бюджета, либо неисполненные обязательства по заключенным с казначейством договорам репо.

Кроме того, такие банки должны находиться под прямым или косвенным контролем РФ или ЦБ РФ либо одновременно иметь кредитный рейтинг не ниже уровня A+(RU) по шкале АКРА и кредитный рейтинг не ниже уровня ruA+ по шкале "Эксперт РА".

В случае, если кредитная организация с уже открытым счетом не соответствует этим требованиям на протяжении 35 дней подряд, средства федерального бюджета не размещаются в ней до возврата к требуемому состоянию. Если период несоответствия длится 100 дней подряд, счет в таком банке подлежит досрочному закрытию.

Одновременно постановлением определяется, что казначейство осуществляет открытие такого банковского счета с установлением лимита на средства, с условием начисления процентов на остаток средств и без ограничений на пополнение счета и возврат с него денег, без определения срока размещения и без установления минимального размера хранящихся на счете средств. Информацию о результатах размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях казначейство будет размещать на своем сайте, говорится в сопроводительной записке.

Предполагается, что это позволит повысить эффективность управления остатками средств на едином счете федерального бюджета, снизить волатильность остатков средств на этом счете и увеличить объем доходов, поступающих в федеральный бюджет.

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