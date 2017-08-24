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Шувалов: Россия признает лидерство Казахстана в проекте ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
24 августа, 9:17 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 24, августа. /ТАСС

Первый зампред правительства РФ отметил, что Москва хотела бы видеть лидерство Астаны в развитии объединения, в том числе по проблемам механизма ограничений и изъятий и построения цифровой экономики

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АСТАНА, 24 августа. /ТАСС/. Россия признает лидерство Казахстана в проекте Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и надеется, что инициативы дальнейшей интеграции будут формироваться в этой стране. Об этом в четверг сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, выступая на форуме "Евразийская неделя" в Астане.

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"Евразийский экономический союз - чисто экономическое образование, к политике не имеет никакого отношения. Мы признаем лидерство в этом проекте за Казахстаном. Президент Казахстана был основоположником этой идеи, в девяностые годы начинал уже продвигать идею евразийства и евразийского партнерства", - отметил Шувалов.

По его словам, в России хотели бы видеть лидерство Казахстана в развитии объединения, в том числе по проблемам механизма ограничений и изъятий, построения цифровой экономики и другим.

"Я надеюсь, что другие партнеры по ЕврАзЭС нас поддержат, потому что у Казахстана для этого есть все - понимание и уверенность президента. Мы все смотрим на Нурсултана Абишевича Назарбаева как на старейшину и лидера этой ценности евразийского партнерства. Мы надеемся, что инициативы продвижения вперед будут формироваться в Казахстане", - подчеркнул первый вице-премьер РФ.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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