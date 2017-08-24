Гендиректор: пассажиропоток аэропорта Симферополя в 2017 году снизится на 2%

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Гендиректор единственного на Крымском полуострове международного аэропорта Симферополь Евгений Плаксин прогнозирует незначительное - в пределах 2% - снижение пассажиропотока в 2017 году. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Наблюдается небольшой спад пассажиропотока, в районе 2%, в целом на этот год мы ожидаем пассажиропоток порядка 5 млн", - сказал он. В 2016 году, по его словам, симферопольский аэропорт обслужил 5,2 млн пассажиров.

Плаксин отметил, что спад пассажиропотока воздушных ворот Крыма "был прогнозируемый". "Мы понимали, что в летний период открывается турецкое направление. Кроме того, спрос на авиаперевозки в России стабильно растет, все [российские] аэропорты оказывают позитивную динамику, поэтому просто банально не хватает самолетов перевезти всех желающих", - считает собеседник агентства. Он добавил, что в такой ситуации ожидает "более активной политики авиакомпаний по покупке и привлечению в лизинг самолетов", а также увеличения количества рейсов.

В целом, по словам Плаксина, в сравнении с украинским периодом Крыма, пассажиропоток в аэропорту Симферополя вырос в пять раз.

"На пике своего развития в Украине аэропорт Симферополя обслуживал максимум 1,2 млн пассажиров в год. Уже в 2014 году мы обслужили 2,8 млн пассажиров, в 2015 году - 5 млн пассажиров (такое количество пассажиров авиагавань Крыма не принимала с 1991 года, - прим. ТАСС), в 2016 году - 5,2 млн. Таких показателей у аэропорта Симферополь не было никогда", - сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что недавно аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира - на три дня позже, чем в 2016 году, но и на три дня раньше, чем годом ранее. "К слову, прилетел он [пассажир] из Оренбурга на региональном авиаперевозчике - это еще один хороший показатель того, что отрасль авиаперевозок в нашей стране развивается", - отметил гендиректор.