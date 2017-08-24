Роструд не согласен с мнением экспертов о росте неформальной занятости в РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Эксперты объясняют рост неформальной занятости в РФ желанием бизнеса сократить свои издержки. Роструд не согласился с выводами специалистов о повышении доли теневого рынка труда и заявил о легализации 5 миллионов работников за 2,5 года.

Ранее сообщалось, что доля работников, вовлеченных с различной интенсивностью в некриминальный теневой рынок труда (то есть ежемесячно имеют неоформленную работу или получают зарплату "в конверте"), выросла в России с 40,3% в 2016 до 44,8% в этом году. Об этом говорится в исследовании Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. При этом постоянно включены в теневой рынок труда 31,4% или 23 млн работников (годом ранее этот показатель составлял 28,8%), отметили эксперты РАНХиГС.

Низкая безработица и низкая зарплата

Директор по социальным исследованиям Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Лилия Овчарова считает, что доля теневого рынка труда выросла из-за экономического спада в России. "Для того, чтобы минимизировать издержки, часть бизнеса ушла в тень", - сказала она ТАСС.

Проблема необходимости сокращения неформального сектора экономики в России обсуждается уже много лет, говорит Овчарова. "Но что-то я не вижу каких-то действенных шагов. В значительной степени это связано с тем, что всех основных игроков это устраивает", - полагает она. По ее словам, наибольшее количество граждан без оформления трудовых отношений работают в сферах строительства, торговли, предоставление услуг, в том числе транспортных.

По словам Овчаровой, проблема неформальной занятости - это особенность российского рынка труда. За границей во время кризиса сокращаются низкопроизводительные, низкооплачиваемые рабочие места и остаются квалифицированные рабочие. "В период кризиса у них там происходит не падение, а повышение заработной платы, потому что ликвидируются более низкооплачиваемые места", - пояснила Овчарова.

Те работники, которые попадают под сокращение, приходят в службу занятости, где проходят переобучение, либо им помогают найти работу в другом секторе экономики. "А у нас очень слабые программы поддержки занятости. Но при этом мы очень гордимся нашей низкой безработицей. Но альтернативой ее является как раз неформальная занятость. Поэтому, с одной стороны, мы не хотим создавать хорошие программы поддержки безработных, а если мы этого не будем делать, то всегда будет развиваться теневой сектор", - сказала Овчарова.

Научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин пояснил ТАСС, что из-за того, что Россия сегодня находится в состоянии неопределенности, бизнес опасается делать крупные инвестиции и старается минимизировать свои расходы. В том числе, выдает своим сотрудникам зарплаты "в конвертах", чтобы уйти от налогов и социальных обязательств.

"Если растут зарплаты "в конвертах", значит работодатели меньше платят в Пенсионный фонд и другие фонды. В нынешней ситуации, когда работники платят только подоходный налог, они соглашаются работать неформально", - считает Ясин.

Чтобы решить проблему низких зарплат в России, нужны глобальные реформы, уверен собеседник агентства.

Позиция Роструда

Как заявил ТАСС заместитель руководителя Роструда Михаил Иванков, ведомство не согласно с выводами экспертов о росте доли теневого рынка труда, потому что они основываются на данных социологического опроса.

Он напомнил, что начиная с 2015 года Роструд в соответствии с поручением правительства РФ координирует работу региональных органов власти, которая направлена на выявление тех сфер экономики, где риск возникновения неформальных трудовых отношений наиболее велик.

"По итогам этой работы за два с половиной года в субъектах Российской Федерации легализовано свыше 5 млн работников. По информации Пенсионного фонда Российской Федерации в результате принимаемых мер в 2015-2016 годах в бюджет ПФР дополнительно поступило 27,3 млрд рублей. Вместе с тем дополнительные финансовые средства поступили в региональные бюджеты за счет отчислений НДФЛ",- сказал заместитель главы Роструда.

По его словам, работодатели, которые нарушают трудовое законодательство, привлекаются не только к административной, но и уголовной ответственности. Но Роструд прибегает к таким мерам лишь в крайних случаях.

Так, уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Индивидуального предпринимателя могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

"Кроме того, выплачивая серую зарплату, руководитель предприятия несет не только административную, но и уголовную ответственность ст. 199 УК РФ",- добавил Иванков. Данная статья предусматривает лишение свободы до двух лет, пояснили в ведомстве.