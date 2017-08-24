Банк "Открытие" вышел из капитала кипрского банка

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Банк "Открытие" продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB), сообщил ТАСС представитель пресс-службы российского банка.
"Мы всегда рассматривали покупку миноритарной доли акций RCB как портфельную, а не стратегическую инвестицию. Наши ожидания от нее полностью оправдались - мы получили привлекательное предложение по покупке нашей доли и закрываем инвестицию с существенной прибылью. Полученные средства мы планируем направить на развитие бизнеса в России, в том числе розничного", - сказал он.
По словам представителя пресс-службы, "Открытие" продолжило с RCB партнерские отношения в части продуктов и сервисов.
"Открытие" стало владельцем 19,8% акций RCB в 2014 году, выкупив долю у основного акционера кипрского банка - группы ВТБ, которой сейчас принадлежит 46,3% акций RCB.
Получить комментарии ВТБ и RCB пока не удалось.