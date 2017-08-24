Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,08 рубля

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 59,08 рубля.
Евро опустился на 6 копеек и достиг отметки 69,67 рубля.
Индекс ММВБ увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1960,67 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,03% и достиг отметки в 1045,23 пункта.