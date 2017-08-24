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Сбербанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 9,5-10%

Экономика и бизнес
24 августа, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Согласно сообщению пресс-службы банка, спрос на этот продукт растет

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сбербанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки, выданной в другом банке, на 1,4-1,65 процентных пункта, до 9,5-10%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению пресс-службы, ставка при рефинансировании ипотеки теперь составляет 9,5%. В случае включения дополнительной суммы наличных средств или объединении кредитов ставка составит 10%.

"Мы наблюдаем высокий спрос на этот продукт. В этом году более 2,5 тыс. человек воспользовались им, выдачи составляют 4,1 млрд рублей, и мы ожидаем значительного увеличения этих показателей", - отметил директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

Ранее, с 10 августа, Сбербанк также снизил процентные ставки по ипотеке на 0,6-2 п. п. на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке. Таким образом, новые ставки ипотеки Сбербанка на приобретение жилья в новостройке составляют 7,4-10%, на вторичном рынке - 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт "Приобретение готового жилья" теперь составляет 15%.

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