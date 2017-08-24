Глава ЕЭК призвал страны ЕврАзЭС совместить цифровые стандарты с Китаем

АСТАНА, 24 августа. /ТАСС/. Государства Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) должны договориться с Китаем о совмещении стандартов в цифровой экономике. Такую точку зрения в четверг высказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, выступая на форуме "Евразийская неделя" в Астане.

"Сегодня уже очевидно, что с Китаем мы должны говорить о цифровой совместимости, потому что транзит всех товаров, услуг и капитала осуществляется на базе цифровых платформ", - сказал Саркисян.

По его словам, Китай уже начал интенсивные переговоры с Европейским союзом относительно того, как им совместить цифровые стандарты."Если они не договорятся, это будет очень серьезным барьером для реализации проекта Шелкового пути. То же самое и для нас, если мы сейчас с Китаем не договоримся о стандартах по цифровой экономике, то это будет очень серьезным препятствием для реализации нашей повестки, в том числе по углублению торгово-экономических отношений", - считает председатель ЕЭК.

Как отметил Саркисян, странам ЕврАзЭС также нужно скоординировать свои цифровые повестки в экономике. "Встает вопрос - если каждая страна в отдельности будет реализовывать свою цифровую повестку, не приведет ли это к тому, что в будущем у нас появится новый барьер? Это означает, что изначально мы должны договориться о том, как мы будем согласовывать наши цифровые повестки, какие стандарты мы будем применять, обеспечивают ли наши цифровые повестки взаимную читаемость, совместимость", - подчеркнул глава ЕЭК.

По его мнению, если в этом вопросе не будет координации между странами ЕврАзЭС, то при формировании общих рынков возникнут новые барьеры, и бизнесу будет не комфортно работать в этих условиях.