Глава ЕЭК призвал страны ЕврАзЭС совместить цифровые стандарты с Китаем

Россиянин Захаров завоевал золото Универсиады в прыжках в воду с трехметрового трамплинаСпорт 24 августа, 10:52
Doland Business продал половину своих акций в Объединенной вагонной компанииТранспорт 24 августа, 10:46
ЦДМ на Лубянке представляет коллекцию детской одежды совместно с брендом Little PushkinНовости партнеров 24 августа, 10:33
В РФ разработаны микророботы, способные работать подо льдом в АрктикеАрмия и ОПК 24 августа, 10:33
Более 20 человек госпитализированы с отравлением с турбазы на БайкалеСибирь 24 августа, 10:31
Новикомбанк предоставил предприятию Техмаша кредит на $100 млнНовости партнеров 24 августа, 10:28
Перенесенный из Иркутска ЧМ-2019 по бенди может пройти в шведском ВенерсборгеСпорт 24 августа, 10:20
Новикомбанк предоставит предприятию "Высокоточных комплексов" $37 млнНовости партнеров 24 августа, 10:18
Sky: разгон мигрантов в Риме закончился столкновениями с полициейМеждународная панорама 24 августа, 10:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 24 августа. /ТАСС/. Государства Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) должны договориться с Китаем о совмещении стандартов в цифровой экономике. Такую точку зрения в четверг высказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, выступая на форуме "Евразийская неделя" в Астане.
"Сегодня уже очевидно, что с Китаем мы должны говорить о цифровой совместимости, потому что транзит всех товаров, услуг и капитала осуществляется на базе цифровых платформ", - сказал Саркисян.
По его словам, Китай уже начал интенсивные переговоры с Европейским союзом относительно того, как им совместить цифровые стандарты."Если они не договорятся, это будет очень серьезным барьером для реализации проекта Шелкового пути. То же самое и для нас, если мы сейчас с Китаем не договоримся о стандартах по цифровой экономике, то это будет очень серьезным препятствием для реализации нашей повестки, в том числе по углублению торгово-экономических отношений", - считает председатель ЕЭК.
Как отметил Саркисян, странам ЕврАзЭС также нужно скоординировать свои цифровые повестки в экономике. "Встает вопрос - если каждая страна в отдельности будет реализовывать свою цифровую повестку, не приведет ли это к тому, что в будущем у нас появится новый барьер? Это означает, что изначально мы должны договориться о том, как мы будем согласовывать наши цифровые повестки, какие стандарты мы будем применять, обеспечивают ли наши цифровые повестки взаимную читаемость, совместимость", - подчеркнул глава ЕЭК.
По его мнению, если в этом вопросе не будет координации между странами ЕврАзЭС, то при формировании общих рынков возникнут новые барьеры, и бизнесу будет не комфортно работать в этих условиях.