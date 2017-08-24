На ВЭФ представят проект Амурского газоперерабатывающего завода

ТАСС, 24 августа. Проект Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), строительную площадку которого в августе посетил президент России Владимир Путин, представят на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

"На ВЭФ будут представлены проекты как в традиционных для Приамурья отраслях - сельском хозяйстве, золотодобыче, энергетике, так и в новых направлениях - туризме, космической отрасли и газохимии. Особое внимание Амурскому ГПЗ будет уделено и в связи с планом комплексного развития города Свободный (в 15 км от него строится ГПЗ - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

О проекте

Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года. К настоящему времени завершена планировка территории предприятия, для начала сооружения технологических объектов подготовлена территория площадью более 800 га, совокупная площадь земельных участков всех объектов завода превышает 1,7 тыс. га. Строятся коммуникации, автомобильная, железнодорожная и речная инфраструктуры, готовится возведение жилого микрорайона для сотрудников, число которых на заводе должно составить около 3 тыс. человек.

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.

Завод станет важным звеном технологической цепочки поставки природного газа в Китай по "восточному" маршруту. На завод по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые "Газпром" создает в рамках "Восточной газовой программы".

С выходом Амурского ГПЗ на проектную мощность объем переработки природного газа в России вырастет более чем на 50%. Инвестором и заказчиком проекта является "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ, входящий в группу "Сибур". Ориентировочный срок строительства ГПЗ - до 2021 года, начальные инвестиции "Сибура" и "Газпрома" составят порядка $20 млрд.

Развитие моногорода Свободный

Ранее губернатор Амурской области Александр Козлов заявлял, что строительство Амурского ГПЗ улучшит инфраструктуру города Свободный и выведет город из числа депрессивных. По его словам, создание масштабного предприятия откроет новые перспективы для третьего по величине города в Амурской области, в котором живут свыше 55 тыс. человек.

Появление высокотехнологичного предприятия означает и приток в город новых жителей - квалифицированных специалистов. По данным региональных СМИ, проектная команда НИПИГАЗ, которая осуществляет управление проектом, насчитывает 100 человек, а до конца года вырастет до 200, через год - до 600 человек. Все они будут постоянно жить в Свободном вместе с семьями, на пике строительства - в 2018-2019 годах в вахтовом поселке будут находиться до 15 тыс. работников.

Приток работников потребует от Свободного развития сферы услуг: гостиниц, кафе, ресторанов, химчисток, парикмахерских. Это, по оценке областных властей, даст импульс развитию в моногороде малого и среднего бизнеса.