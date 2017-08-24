Домодедовская таможня не давала официальный комментарий о задержании Алексашенко

Двукратный чемпион мира по хоккею Жердев подписал контракт с "Нефтехимиком"Спорт 24 августа, 13:02
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТОМеждународная панорама 24 августа, 12:21
Приморский производитель датчиков контроля давления в шинах стал участником Tire Expo 2017Новости партнеров 24 августа, 12:14
Футболист "Рубина" Самуэль Гарсия перешел в "Леванте"Спорт 24 августа, 12:14
Ремонт дорог Владивостокской агломерации завершится в конце октябряНовости партнеров 24 августа, 12:09
Первый транспорт с рыбой пришел в Архангельск из Владивостока по СевморпутиВ стране 24 августа, 12:05
Теннисист Раонич пропустит Открытый чемпионат США из-за травмыСпорт 24 августа, 12:00
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мираКультура 24 августа, 11:56
Захарова прокомментировала решение США по ограничению выдачи виз россиянамПолитика 24 августа, 11:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Информация о задержании бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко не могла быть официально получена от Домодедовской таможни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Вся официальная информация таможни публикуется на нашем сайте. Ссылка в новости ("Московского комсомольца" - прим. ред.) на пресс-службу как источник информации неверная. Никаких официальных комментариев не было", - сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедовской таможни.
Представитель таможни пояснил, что ведомство в любом случае никогда не разглашает фамилии людей, в отношении которых идет проверка.
В среду, 23 августа, газета "Московский комсомолец" написала со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни о том, что Алексашенко якобы был задержан при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен. Издание сообщало, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей при попытке вывезти государственные награды в США.
Бывший замминистра финансов уже опроверг свое задержание в Домодедово в своем Twitter и заявил, что не был в России последние две недели.
В Федеральной таможенной службе факт возбуждения дела против Алексашенко не подтвердили и не опровергли, отметив, что таможенные органы не сообщают имена лиц, в отношении которых возбуждаются дела об административной ответственности или уголовные дела.
Сергей Алексашенко занимал пост заместителя министра финансов России с 1993 по 1995 год. В 1995-1998 годах занимал должность заместителя председателя ЦБ РФ.