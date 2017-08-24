Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Домодедовская таможня не давала официальный комментарий о задержании Алексашенко

Экономика и бизнес
24 августа, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Представитель таможни пояснил, что ведомство никогда не разглашает фамилии людей, в отношении которых идет проверка

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сотрудник таможенной службы РФ в международном зале прилета аэропорта Домодедово

Сотрудник таможенной службы РФ в международном зале прилета аэропорта Домодедово

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Информация о задержании бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко не могла быть официально получена от Домодедовской таможни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Вся официальная информация таможни публикуется на нашем сайте. Ссылка в новости ("Московского комсомольца" - прим. ред.) на пресс-службу как источник информации неверная. Никаких официальных комментариев не было", - сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедовской таможни.

Представитель таможни пояснил, что ведомство в любом случае никогда не разглашает фамилии людей, в отношении которых идет проверка.

В среду, 23 августа, газета "Московский комсомолец" написала со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни о том, что Алексашенко якобы был задержан при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен. Издание сообщало, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей при попытке вывезти государственные награды в США.

Бывший замминистра финансов уже опроверг свое задержание в Домодедово в своем Twitter и заявил, что не был в России последние две недели.

В Федеральной таможенной службе факт возбуждения дела против Алексашенко не подтвердили и не опровергли, отметив, что таможенные органы не сообщают имена лиц, в отношении которых возбуждаются дела об административной ответственности или уголовные дела.

Сергей Алексашенко занимал пост заместителя министра финансов России с 1993 по 1995 год. В 1995-1998 годах занимал должность заместителя председателя ЦБ РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
2
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
3
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
4
Ученые предлагают создать ботинки с навигационной системой, которой не нужны спутники
5
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
6
ВЦИОМ: россияне считают несправедливой плату за роуминг в России
7
В Нижегородской области произошло возгорание на газопроводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама