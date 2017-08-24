Домодедовская таможня не давала официальный комментарий о задержании Алексашенко

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Информация о задержании бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко не могла быть официально получена от Домодедовской таможни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Вся официальная информация таможни публикуется на нашем сайте. Ссылка в новости ("Московского комсомольца" - прим. ред.) на пресс-службу как источник информации неверная. Никаких официальных комментариев не было", - сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедовской таможни.

Представитель таможни пояснил, что ведомство в любом случае никогда не разглашает фамилии людей, в отношении которых идет проверка.

В среду, 23 августа, газета "Московский комсомолец" написала со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни о том, что Алексашенко якобы был задержан при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен. Издание сообщало, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей при попытке вывезти государственные награды в США.

Бывший замминистра финансов уже опроверг свое задержание в Домодедово в своем Twitter и заявил, что не был в России последние две недели.

В Федеральной таможенной службе факт возбуждения дела против Алексашенко не подтвердили и не опровергли, отметив, что таможенные органы не сообщают имена лиц, в отношении которых возбуждаются дела об административной ответственности или уголовные дела.

Сергей Алексашенко занимал пост заместителя министра финансов России с 1993 по 1995 год. В 1995-1998 годах занимал должность заместителя председателя ЦБ РФ.