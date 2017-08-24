Глава Забайкалья попросила Путина помочь с финансированием строительства уранового рудника

ЧИТА, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкалья Наталья Жданова направила президенту РФ Владимиру Путину информацию о перспективах освоения Аргунского и Жерлового месторождений урана в городе Краснокаменске и попросила его оказать содействие в принятии положительного решения о финансировании строительства там нового рудника, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

Ранее сообщалось, что 11 августа на встрече с губернатором Забайкалья Путин поручил Ждановой проработать вопрос о финансировании строительства рудника в Краснокаменске - втором по численности городе региона.

"Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас оказать содействие в принятии положительного решения о финансировании основной части проекта за счет средств Госкорпорации "Росатом", а также поддержать инициативу по выделению необходимых ресурсов на финансирование сопутствующей инфраструктуры проекта из федерального бюджета", - говорится в письме главы региона, отрывок из которого опубликовала пресс-служба.

По мнению региональных властей, включение запасов Аргунского и Жерлового месторождений в промышленный оборот станет решающим импульсом для развития Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО, входит в "Атомредметзолото" ГК "Росатом") - крупнейшего уранодобывающего предприятия в России. "Запасы месторождений, отрабатываемых с конца 1960-х годов, истощились. Это ведет к увеличению себестоимости продукции и не исключает негативных социальных последствий в случае невозможности сохранения производства в моногороде", - подчеркнули в пресс-службе.

Там напомнили, что строительство рудника неоднократно обсуждалось на уровне правительства РФ. Однако в профильной подпрограмме государственной программы "Социально- экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" средства на содействие реализации инвестиционных проектов на территории Байкальского региона пока не предусмотрены.

"Отсутствие результатов по строительству нового рудника в перспективе может привести к полному закрытию градообразующего предприятия Краснокаменска и к необходимости его ликвидации, поскольку все его жизнеобеспечение является следствием функционирования ППГХО. У руководства края и предприятия вызывает огромное беспокойство сокращение численности работников ППГХО, которое неизбежно в условиях исчерпания запасов действующего рудника. Это вызовет нарастание социальной напряженности в регионе", - отметили в пресс-службе.

Обращение Заксобрания

В конце мая депутаты Заксобрания Забайкальского края обратились к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о помощи в финансировании строительства нового рудника ППГХО.

По словам спикера Заксобрания Игоря Лиханова, проблема заключается в том, что на действующих рудниках ППГХО заканчиваются запасы руды, и чтобы предприятие продолжало эффективную деятельность, нужно уже сейчас начинать строительство нового рудника.

Ранее строительные работы планировалось начать в 2018-2019 гг. Необходимый объем средств - около 27 млрд рублей.

Приаргунское производственное горно-химическое объединение создано в 1968 году. Оно находится в городе Краснокаменске, является градообразующим предприятием и крупнейшим в РФ уранодобытчиком. В состав предприятия входит более 20 подразделений, имеется своя энергетическая база.