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ОПЕК обсудит 22 сентября в Вене рост добычи нефти в Ливии и Нигерии

Экономика и бизнес
24 августа, 11:39 UTC+3 24, августа. /ТАСС

Участие представителей Триполи и Абуджы планируется в заседаниях как технического, так и в министерского комитетов

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24 августа. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) планирует пригласить представителей Ливии и Нигерии на следующее заседание министерского мониторингового комитета, которое состоится 22 сентября в Вене, следует из официального сообщения организации.

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Участие представителей Ливии и Нигерии планируется в заседаниях как технического, так и в министерского комитетов.

ОПЕК также сообщает, что в июле 2017 года средний уровень исполнения сделки по сокращению добычи нефти странами - участницами соглашения составил 94%. Ранее мониторинговый комитет отмечал, что в июне и по итогам шести месяцев 2017 года этот показатель составлял 98%.

В пресс-релизе подчеркивается, что вопрос о судьбе сделки после марта 2018 года, когда истекает срок ее действия, пока остается открытым. Участники обсуждают как возможное продление соглашения, так и плавный выход из него.

Как сообщалось ранее, рост добычи в Ливии и Нигерии обесценивает сокращение добычи нефти, предпринимаемое странами - участницами соглашения.

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