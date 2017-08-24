Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство ВСМ "Евразия" от Германии до Китая может завершиться в 2026 году

Экономика и бизнес
24 августа, 12:08 дата обновления: 24 августа, 12:14 UTC+3

Согласно презентации РЖД, стоимость российского участка магистрали оценивается в 3,58 трлн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Минобороны России/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Евразия", которая соединит Европу и Китай, может завершиться в 2026 году. Об этом говорится в презентации ОАО "Российские железные дороги" (имеется в распоряжении ТАСС).

При этом начало строительства разных участков варьируется от 2018 года (ВСМ Москва - Казань) до 2023 года (Красное - Москва, Челябинск - Золотая сопка).

Смотрите также

"Ъ": РЖД подготовили предварительное ТЭО ж/д проекта "Евразия"

Строительство ВСМ Москва - Казань начнется в 2018 году

Согласно презентации, проект может быть реализован с использованием инфраструктурной ипотеки. Также в числе возможных мер государственной поддержки - механизмы государственно-частного партнерства и концессии, госгарантий, специнвестконтракта, капитального гранта и прямых субсидий, налоговые льготы и возвратное налоговое финансирование.

Механизм "инфраструктурной ипотеки" для инвесторов предложить внедрить в России президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что речь идет о схеме, когда инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователи объекта этот кредит постепенно погашают. Таким образом, возврат капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодоприобретателей инфраструктурных объектов, то есть из бюджетов разных уровней, инфраструктурных монополий и т. д. Для обеспечения платежей также может быть использован механизм госгарантий.

Кто будет финансировать проект

Проект ВСМ может быть профинансирован при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Нового банка развития БРИКС, Евразийского банка развития, Фонда Шелкового пути и Российско-китайского инвестиционного фонда, также говорится в презентации.

Кроме того, предполагается вовлечение в проект ведущих поставщиков оборудования и строительных компаний России, Европы, Китая.

Стоимость строительства

Стоимость российского участка магистрали "Евразия" оценивается в 3,58 трлн рублей.

При этом общие капитальные затраты на строительство участка Брест (Белоруссия) - Достык (Казахстан) составляет 7,08 трлн рублей и 7,84 трлн рублей с учетом Китая (до Урумчи).

Предполагается, что ВСМ по России пройдет от станции Красное (Смоленская область, недалеко от границы с Белоруссией) до станции Золотая сопка (Челябинская область, недалеко от границы с Казахстаном).

Общая протяженность ВСМ "Евразия" составит 9 тыс. 447 км (расстояние Пекин - Москва - Берлин), в том числе участок Брест - Достык (4 тыс. 851 км, из которых по территории РФ - 2 тыс. 366 км).

Стоимость строительства белорусского участка от Бреста до станции Красное оценивается в 0,85 трлн рублей, казахстанского (от Золотой сопки до Достыка) - в 2,66 трлн рублей.

Цель строительства ВСМ 

Целесообразность реализации проекта обусловлена растущим объемом торговли товарами с высокой добавочной стоимостью, чувствительных к сроку доставки, говорится в презентации РЖД. Кроме того, увеличивается объем электронной торговли, в том числе между Китаем и ЕС. Ожидаемый дополнительный прирост товарооборота между Китаем и ЕС в период до 2035 года превышает $720 млрд, отмечается в документе.

Пассажиропоток на ВСМ "Евразия" к 2050 году оценивается в 36,9 млн пассажиров, прогноз грузопотока - 12,6 млн тонн, в том числе 7,8 млн тонн в направлении Китай - ЕС.

Высокоскоростной грузовой подвижный состав сбудет проектирован на базе пассажирского ввиду отсутствия мировых аналогов. Базовая составность - 12 вагонов, максимальная скорость - до 350 км/ч. Ориентировочная стоимость одного грузового и пассажирского поезда оценивается в 2,7 млрд рублей.

В настоящее время идет проектирование участка Москва - Казань, который в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали "Евразия". Начало строительства ВСМ Москва-Казань запланировано на 2018 год, ввод в эксплуатацию - на 2023 год.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
2
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
3
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Строительство ВСМ "Евразия" от Германии до Китая может завершиться в 2026 году
6
Захарова: встреча Суркова с Волкером прошла в Минске, а не в Литве
7
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
Темы дня
Новости партнеров
Реклама