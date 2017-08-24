Строительство ВСМ "Евразия" от Германии до Китая может завершиться в 2026 году

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Евразия", которая соединит Европу и Китай, может завершиться в 2026 году. Об этом говорится в презентации ОАО "Российские железные дороги" (имеется в распоряжении ТАСС).

При этом начало строительства разных участков варьируется от 2018 года (ВСМ Москва - Казань) до 2023 года (Красное - Москва, Челябинск - Золотая сопка).

Согласно презентации, проект может быть реализован с использованием инфраструктурной ипотеки. Также в числе возможных мер государственной поддержки - механизмы государственно-частного партнерства и концессии, госгарантий, специнвестконтракта, капитального гранта и прямых субсидий, налоговые льготы и возвратное налоговое финансирование.

Механизм "инфраструктурной ипотеки" для инвесторов предложить внедрить в России президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что речь идет о схеме, когда инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователи объекта этот кредит постепенно погашают. Таким образом, возврат капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодоприобретателей инфраструктурных объектов, то есть из бюджетов разных уровней, инфраструктурных монополий и т. д. Для обеспечения платежей также может быть использован механизм госгарантий.

Кто будет финансировать проект

Проект ВСМ может быть профинансирован при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Нового банка развития БРИКС, Евразийского банка развития, Фонда Шелкового пути и Российско-китайского инвестиционного фонда, также говорится в презентации.

Кроме того, предполагается вовлечение в проект ведущих поставщиков оборудования и строительных компаний России, Европы, Китая.

Стоимость строительства

Стоимость российского участка магистрали "Евразия" оценивается в 3,58 трлн рублей.

При этом общие капитальные затраты на строительство участка Брест (Белоруссия) - Достык (Казахстан) составляет 7,08 трлн рублей и 7,84 трлн рублей с учетом Китая (до Урумчи).

Предполагается, что ВСМ по России пройдет от станции Красное (Смоленская область, недалеко от границы с Белоруссией) до станции Золотая сопка (Челябинская область, недалеко от границы с Казахстаном).

Общая протяженность ВСМ "Евразия" составит 9 тыс. 447 км (расстояние Пекин - Москва - Берлин), в том числе участок Брест - Достык (4 тыс. 851 км, из которых по территории РФ - 2 тыс. 366 км).

Стоимость строительства белорусского участка от Бреста до станции Красное оценивается в 0,85 трлн рублей, казахстанского (от Золотой сопки до Достыка) - в 2,66 трлн рублей.

Цель строительства ВСМ

Целесообразность реализации проекта обусловлена растущим объемом торговли товарами с высокой добавочной стоимостью, чувствительных к сроку доставки, говорится в презентации РЖД. Кроме того, увеличивается объем электронной торговли, в том числе между Китаем и ЕС. Ожидаемый дополнительный прирост товарооборота между Китаем и ЕС в период до 2035 года превышает $720 млрд, отмечается в документе.

Пассажиропоток на ВСМ "Евразия" к 2050 году оценивается в 36,9 млн пассажиров, прогноз грузопотока - 12,6 млн тонн, в том числе 7,8 млн тонн в направлении Китай - ЕС.

Высокоскоростной грузовой подвижный состав сбудет проектирован на базе пассажирского ввиду отсутствия мировых аналогов. Базовая составность - 12 вагонов, максимальная скорость - до 350 км/ч. Ориентировочная стоимость одного грузового и пассажирского поезда оценивается в 2,7 млрд рублей.

В настоящее время идет проектирование участка Москва - Казань, который в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали "Евразия". Начало строительства ВСМ Москва-Казань запланировано на 2018 год, ввод в эксплуатацию - на 2023 год.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.