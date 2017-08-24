"Сухой" и "МиГ" объединятся в единый дивизион к 2019 году

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Объединение компаний "Сухой" и "МиГ" в единый дивизион военной авиации в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) завершится к 2019 году.
Об этом в четверг в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По его словам, ОАК сейчас проводит трансформацию корпоративной структуры, которая подразумевает дивизиональное распределение активов по типам авиации - создаются дивизионы боевой, стратегической и специальной, гражданской и транспортной авиации.
"Сухой" и "МиГ", соответственно, входят в дивизион военной авиации. Стоит отметить, что для компаний это процесс продолжающегося укрупнения - ранее каждая из них уже создала свою единую структуру из отдельных предприятий и перешла на единую акцию", - рассказал глава Минпромторга.
"По плану трансформация завершится к 2019 году. На базе обеих компаний будет создана структура, включающая "МиГ", "Сухой" и другие активы. Обе компании смогут пользоваться наработками друг друга, технологиями, стендовой базой и другими ресурсами", - сообщил Мантуров. Он напомнил, что при этом происходящие изменения не затронут всемирно известные бренды и проектные школы "Сухой" и "МиГ" и самолеты под этими марками продолжат выпускаться.