Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Сухой" и "МиГ" объединятся в единый дивизион к 2019 году

Экономика и бизнес
24 августа, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Изменения не затронут бренды, самолеты под этими марками продолжат выпускаться

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Объединение компаний "Сухой" и "МиГ" в единый дивизион военной авиации в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) завершится к 2019 году.

Об этом в четверг в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Интервью

Денис Мантуро­в

Денис Мантуров: Россия не будет покупать военную технику за рубежом

Перейти в раздел Интервью

По его словам, ОАК сейчас проводит трансформацию корпоративной структуры, которая подразумевает дивизиональное распределение активов по типам авиации - создаются дивизионы боевой, стратегической и специальной, гражданской и транспортной авиации.

"Сухой" и "МиГ", соответственно, входят в дивизион военной авиации. Стоит отметить, что для компаний это процесс продолжающегося укрупнения - ранее каждая из них уже создала свою единую структуру из отдельных предприятий и перешла на единую акцию", - рассказал глава Минпромторга.

"По плану трансформация завершится к 2019 году. На базе обеих компаний будет создана структура, включающая "МиГ", "Сухой" и другие активы. Обе компании смогут пользоваться наработками друг друга, технологиями, стендовой базой и другими ресурсами", - сообщил Мантуров. Он напомнил, что при этом происходящие изменения не затронут всемирно известные бренды и проектные школы "Сухой" и "МиГ" и самолеты под этими марками продолжат выпускаться.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мантуров, Денис Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
2
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
3
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Строительство ВСМ "Евразия" от Германии до Китая может завершиться в 2026 году
6
Захарова: встреча Суркова с Волкером прошла в Минске, а не в Литве
7
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
Темы дня
Новости партнеров
Реклама