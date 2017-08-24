Двукратный чемпион мира по хоккею Жердев подписал контракт с "Нефтехимиком"Спорт 24 августа, 13:02
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТОМеждународная панорама 24 августа, 12:21
Приморский производитель датчиков контроля давления в шинах стал участником Tire Expo 2017Новости партнеров 24 августа, 12:14
Футболист "Рубина" Самуэль Гарсия перешел в "Леванте"Спорт 24 августа, 12:14
Ремонт дорог Владивостокской агломерации завершится в конце октябряНовости партнеров 24 августа, 12:09
Первый транспорт с рыбой пришел в Архангельск из Владивостока по СевморпутиВ стране 24 августа, 12:05
Теннисист Раонич пропустит Открытый чемпионат США из-за травмыСпорт 24 августа, 12:00
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мираКультура 24 августа, 11:56
Захарова прокомментировала решение США по ограничению выдачи виз россиянамПолитика 24 августа, 11:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Выпуск самолетов Ан-148 будет заморожен в 2018 году, а мощности Воронежского авиационного завода будут загружены заказами на самолеты Ил-96-400М и Ил-112. Об этом в четверг в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"В 2018 году ОАК [Объединенная авиастроительная корпорация] завершит выполнение действующего контракта по Ан-148. Активная реализация программы будет заморожена до тех пор, пока не появятся новые заказчики. При этом, безусловно, поддержка эксплуатируемых самолетов будет продолжена", - сказал Мантуров.
По его словам, "что касается производителя Ан-148, Воронежского авиационного завода, то его мощности будут загружены заказами на Ил-96-400М и программой легкого транспортника Ил-112".
Ранее в СМИ появилась информация, что Россия завершает производство российско-украинского регионального пассажирского самолета Ан-148. Отмечалось, что проект свернут после постройки двух последних машин на Воронежском авиационном заводе.