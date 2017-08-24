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Выпуск самолетов Ан-148 будет заморожен в 2018 году

Экономика и бизнес
24 августа, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Активная реализация программы будет заморожена до тех пор, пока не появятся новые заказчики, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Выпуск самолетов Ан-148 будет заморожен в 2018 году, а мощности Воронежского авиационного завода будут загружены заказами на самолеты Ил-96-400М и Ил-112. Об этом в четверг в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В 2018 году ОАК [Объединенная авиастроительная корпорация] завершит выполнение действующего контракта по Ан-148. Активная реализация программы будет заморожена до тех пор, пока не появятся новые заказчики. При этом, безусловно, поддержка эксплуатируемых самолетов будет продолжена", - сказал Мантуров.

По его словам, "что касается производителя Ан-148, Воронежского авиационного завода, то его мощности будут загружены заказами на Ил-96-400М и программой легкого транспортника Ил-112".

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия завершает производство российско-украинского регионального пассажирского самолета Ан-148. Отмечалось, что проект свернут после постройки двух последних машин на Воронежском авиационном заводе.

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