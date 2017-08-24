Путин прибыл в Рязань, где обсудит борьбу с контрафактом в легкой промышленности

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РЯЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Рязань. Как сообщала пресс-служба Кремля, глава государства проведет совещание о мерах по развитию легкой промышленности, в частности, будет уделено внимание вопросам борьбы с производством контрафактной продукции.
С докладами выступят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.
Кроме того, глава государства посетит Рязанский кожевенный завод группы компаний "Русская кожа", где ознакомится с основными направлениями деятельности предприятия.
В рамках поездки президент проведет также встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николаем Любимовым.