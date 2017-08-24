Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арбитражный суд перенес рассмотрение дела по заявлению экс-главы Межпромбанка на октябрь

Экономика и бизнес
24 августа, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Это связано с тем, что не извещен заявитель администрируемого судебного заседания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес заседание об оспаривании привлечения бывшего главы Межпромбанка Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве Межпромбанка на 19 октября.

Соответствующее решение вынес судья Владимир Чернухин.

"Не извещен заявитель администрируемого судебного заседания, следующее заседание назначается на 19 октября", - сказал он.

23 апреля 2015 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к четырем бывшим руководителям Межпромбанка. Кредитная организация лишилась лицензии в 2010 году из-за преднамеренного банкротства, устроенного ее руководством. По решению суда Пугачев и председатель правления Марина Илларионова обязаны были выплатить 75,6 млрд руб. 

В июле этого года Пугачев сообщил РБК о своем намерении добиться пересмотра определения суда. По его словам, в сентябре 2016 года суд апелляционной инстанции установил, что разбирательство в первой инстанции по делу банкротства производилось незаконным составом суда. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
2
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
3
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
4
Ученые предлагают создать ботинки с навигационной системой, которой не нужны спутники
5
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
6
ВЦИОМ: россияне считают несправедливой плату за роуминг в России
7
В Нижегородской области произошло возгорание на газопроводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама