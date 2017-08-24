Арбитражный суд перенес рассмотрение дела по заявлению экс-главы Межпромбанка на октябрь

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес заседание об оспаривании привлечения бывшего главы Межпромбанка Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве Межпромбанка на 19 октября.

Соответствующее решение вынес судья Владимир Чернухин.

"Не извещен заявитель администрируемого судебного заседания, следующее заседание назначается на 19 октября", - сказал он.

23 апреля 2015 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к четырем бывшим руководителям Межпромбанка. Кредитная организация лишилась лицензии в 2010 году из-за преднамеренного банкротства, устроенного ее руководством. По решению суда Пугачев и председатель правления Марина Илларионова обязаны были выплатить 75,6 млрд руб.

В июле этого года Пугачев сообщил РБК о своем намерении добиться пересмотра определения суда. По его словам, в сентябре 2016 года суд апелляционной инстанции установил, что разбирательство в первой инстанции по делу банкротства производилось незаконным составом суда.