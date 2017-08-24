Арбитражный суд перенес рассмотрение дела по заявлению экс-главы Межпромбанка на октябрь

Двукратный чемпион мира по хоккею Жердев подписал контракт с "Нефтехимиком"Спорт 24 августа, 13:02
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТОМеждународная панорама 24 августа, 12:21
Приморский производитель датчиков контроля давления в шинах стал участником Tire Expo 2017Новости партнеров 24 августа, 12:14
Футболист "Рубина" Самуэль Гарсия перешел в "Леванте"Спорт 24 августа, 12:14
Ремонт дорог Владивостокской агломерации завершится в конце октябряНовости партнеров 24 августа, 12:09
Первый транспорт с рыбой пришел в Архангельск из Владивостока по СевморпутиВ стране 24 августа, 12:05
Теннисист Раонич пропустит Открытый чемпионат США из-за травмыСпорт 24 августа, 12:00
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мираКультура 24 августа, 11:56
Захарова прокомментировала решение США по ограничению выдачи виз россиянамПолитика 24 августа, 11:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес заседание об оспаривании привлечения бывшего главы Межпромбанка Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве Межпромбанка на 19 октября.
Соответствующее решение вынес судья Владимир Чернухин.
"Не извещен заявитель администрируемого судебного заседания, следующее заседание назначается на 19 октября", - сказал он.
23 апреля 2015 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к четырем бывшим руководителям Межпромбанка. Кредитная организация лишилась лицензии в 2010 году из-за преднамеренного банкротства, устроенного ее руководством. По решению суда Пугачев и председатель правления Марина Илларионова обязаны были выплатить 75,6 млрд руб.
В июле этого года Пугачев сообщил РБК о своем намерении добиться пересмотра определения суда. По его словам, в сентябре 2016 года суд апелляционной инстанции установил, что разбирательство в первой инстанции по делу банкротства производилось незаконным составом суда.