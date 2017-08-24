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Единороссы выявили около 1,5 тыс. управляющих компаний-"пустышек" в 40 регионах

Экономика и бизнес
24 августа, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Средний процент таких компаний по всем регионам составляет 9,78%

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мониторинг партпроекта "Единой России" "Управдом" по выявлению управляющих компаний-"пустышек" показал, что в 40 регионах страны насчитывается 1478 таких организаций.

Об этом сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на координатора партпроекта, заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Качкаева.

"Мониторинг выявил, что в 40 исследуемых регионах нашлось 1478 управляющих компаний, которые получили лицензию свыше шести месяцев назад, однако так и не приступили к работе", - цитирует Качкаева пресс-служба единороссов. "В настоящее время лицензия бессрочная, что, как показывает наш мониторинг, приводит к ее получению на "всякий случай", - добавил он. В этой связи координатор партпроекта предположил, что "имеет смысл все-таки законодательно закрепить срок аннулирования лицензии, если компания в течение определенного периода не осуществляет свою работу".

"Средний процент управляющих компаний-"пустышек" по всем регионам составляет 9,78%", - уточнил Качкаев. Он также назвал регионы с наибольшим количеством компаний-"пустышек": в их число вошли Республика Коми, Тульская, Смоленская, Челябинская, Волгоградская области, Башкортостан, Хакасия, Якутия и Бурятия. "При этом в Карачаево-Черкесской Республике, Липецкой, Рязанской областях, а также Чукотском автономном округе мониторинг не выявил управляющих компаний, не приступивших к работе", - добавил депутат.

Он отметил, что мониторинг "пустых" управляющих компаний начался 24 июля, по словам депутата, в настоящий момент "подводятся промежуточные итоги, которые будут переданы в Минстрой России".

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Качкаев, Павел Рюрикович
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