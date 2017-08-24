Delta Airlines прекратит полеты в РФ в начале сентября

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Американская авиакомпания Delta Airlines прекратит полеты между США и Россией в начале сентября. Об этом ТАСС сообщили в московском аэропорту Шереметьево и подтвердил гендиректор авиакомпании. Планируется, что авиакомпания возобновит полеты в мае 2018 года.

"Авиакомпания Delta Airlines планирует выполнить завершающий рейс в этом сезоне в/из Шереметьева 5 сентября, - сообщила ТАСС директор дирекции по связям с общественностью Шереметьева Анна Захаренкова. - Информация о возобновлении полетов в сезоне "Лето 2018" будет известна к 5 октября 2017 года".

Как сообщил ТАСС генеральный директор Delta Airlines Леонид Тарасов, компания планирует вернуться на российский рынок в мае следующего года. "Мы остаемся в сезонном распорядке, мы работаем на российском рынке только в летний сезон. Поэтому зимой мы приостанавливаем, а весной возобновляем, - говорит он. - В расписании аэропорта мы стоим уже с мая следующего года".

Сейчас полеты между США и РФ осуществляет только "Аэрофлот" и Delta Airlines. "Аэрофлот" летает из Москвы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Вашингтон, Гавану. Delta Airlines - только в Нью-Йорк. Как следует из расписания Шереметьева, по этому маршруту Delta Airlines выполняет пять рейсов в неделю. Полеты выполняются на самолетах Boeing-767-300-ER.

В прошлом сентябре компания также приостанавливала полеты на российский рынок до мая. В 2015 году компания приостанавливала полеты в Россию с декабря по май.

В 2015 году российский рынок покинул ряд европейских перевозчиков, которые до сих пор в полном объеме не восстановили полеты. Так, прямые рейсы с Москвой закрыли германские Air Berlin и Eurowings, а также британский лоукостер Easyjet , существенно сократили маршрутную сеть немецкая Lufthansa, тайская Thai Airways International, финская Finnair.