Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Delta Airlines прекратит полеты в РФ в начале сентября

Экономика и бизнес
24 августа, 12:36 дата обновления: 24 августа, 12:38 UTC+3

Авиакомпания планирует возобновить полеты в мае 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/KOEN VAN WEEL

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Американская авиакомпания Delta Airlines прекратит полеты между США и Россией в начале сентября. Об этом ТАСС сообщили в московском аэропорту Шереметьево и подтвердил гендиректор авиакомпании. Планируется, что авиакомпания возобновит полеты в мае 2018 года.

"Авиакомпания Delta Airlines планирует выполнить завершающий рейс в этом сезоне в/из Шереметьева 5 сентября, - сообщила ТАСС директор дирекции по связям с общественностью Шереметьева Анна Захаренкова. - Информация о возобновлении полетов в сезоне "Лето 2018" будет известна к 5 октября 2017 года".

Как сообщил ТАСС генеральный директор Delta Airlines Леонид Тарасов, компания планирует вернуться на российский рынок в мае следующего года. "Мы остаемся в сезонном распорядке, мы работаем на российском рынке только в летний сезон. Поэтому зимой мы приостанавливаем, а весной возобновляем, - говорит он. - В расписании аэропорта мы стоим уже с мая следующего года".

Сейчас полеты между США и РФ осуществляет только "Аэрофлот" и Delta Airlines. "Аэрофлот" летает из Москвы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Вашингтон, Гавану. Delta Airlines - только в Нью-Йорк. Как следует из расписания Шереметьева, по этому маршруту Delta Airlines выполняет пять рейсов в неделю. Полеты выполняются на самолетах Boeing-767-300-ER.

В прошлом сентябре компания также приостанавливала полеты на российский рынок до мая. В 2015 году компания приостанавливала полеты в Россию с декабря по май.

В 2015 году российский рынок покинул ряд европейских перевозчиков, которые до сих пор в полном объеме не восстановили полеты. Так, прямые рейсы с Москвой закрыли германские Air Berlin и Eurowings, а также британский лоукостер Easyjet , существенно сократили маршрутную сеть немецкая Lufthansa, тайская Thai Airways International, финская Finnair.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
2
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
3
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
4
Ученые предлагают создать ботинки с навигационной системой, которой не нужны спутники
5
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
6
ВЦИОМ: россияне считают несправедливой плату за роуминг в России
7
В Нижегородской области произошло возгорание на газопроводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама