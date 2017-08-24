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Суд отклонил иск о банкротстве одного из крупных акционеров Татфондбанка

Экономика и бизнес
24 августа, 13:09 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 24, августа. /ТАСС

Иск о банкротстве подала ООО "Производственная компания "КамПолиБэг", сумма исковых требований составила 411 тыс. рублей

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КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана отклонил иск о признании банкротом одного из крупных акционеров Татфондбанка - ООО "Новая нефтехимия" - и прекратил производство по делу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Иск о банкротстве к "Новой нефтехимии" подала ООО "Производственная компания "КамПолиБэг", (г. Елабуга, Татарстан) 13 июля 2017 года. Сумма исковых требований составила 411 тыс. рублей.

"Суд определил ходатайство ООО "КамПолиБэг" об увеличении размера требований отклонить. Привлечь к участию в деле третьим лицом Малкандуева (физическое лицо). Прекратить производство по делу. Госпошлину отнести на общество "Новая нефтехимия", - зачитала судья.

Во время судебного процесса Артур Зайнутдинов, представитель Сафарбия Малкандуева, заявил, что сумма требований в размере 411 тыс. рублей погашена, что подтверждается соответствующими документами и просил привлечь его в качестве третьего лица. Представитель компании "КамПолиБэг" ходатайствовал об увеличении суммы требований до 3 млн рублей, однако суд его не удовлетворил. Представитель "Новой нефтехимии" на процессе не присутствовал.

"Новая нефтехимия" занимается в качестве основного вида деятельности вложением в ценные бумаги, а также добычей сырой нефти и попутного газа. "Новая нефтехимия" владеет 20% некогда самого крупного банка Татарстана - Татфондбанка (сейчас находится в процедуре банкротства), а также 100% "Тимербанка", в отношении которого Банк России 21 августа этого года продлил действие временной администрации на шесть месяцев.

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