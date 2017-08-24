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Нефтегазовые компании в 2017 году вложат 45 млрд руб. в разведку на шельфе РФ

Экономика и бизнес
24 августа, 13:04 UTC+3 МОСКВА 24, августа. /ТАСС

В настоящее время на российском шельфе и в пределах морских акваторий действует 138 лицензий на углеводородное сырье

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Нефтегазовые компании вложат около 45 млрд рублей в геологоразведку на шельфе РФ в 2017 году. Об этом заявил заместитель главы Роснедр Орест Каспаров на пресс-конференции в ТАСС.

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"Всего в 2017 году в геологоразведку на шельфе примерно 45 млрд [рублей] будет вложено", - сказал он.

В интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщал, что "Газпром" планирует в 2017 г. затратить на геологоразведочные работы на шельфе 37,8 млрд руб., "Роснефть" - 43 млрд руб. Объем инвестиций "Газпрома" в работы на шельфе в 2016 г. составил 30,8 млрд руб., что почти на 8 млрд руб. меньше, чем в 2015 г. Объемы инвестиций "Роснефти" в 2016 г. составили 11 млрд руб..

По словам министра, на 27 февраля 2017 года на российском шельфе и в пределах морских акваторий действует 138 лицензий на углеводородное сырье, включая работы по семи госконтрактам. 42 лицензии - эксплуатационные, 75 совмещенных и 21 поисковая. Из них 53 лицензии находятся в распоряжении "Роснефти", 41 - у "Газпрома", 14 лицензий у "Лукойла" и 7 - у "Новатэка".

Ранее Донской сообщал, что инвестиции крупнейших российских нефтяных компаний в шельфовые работы в 2016 г., по предварительной оценке, снизились примерно на 3 млрд руб. и составили 71,4 млрд руб.

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