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Путин похвалил качество продукции Рязанского кожевенного завода

Экономика и бизнес
24 августа, 13:09 дата обновления: 24 августа, 13:26 UTC+3 РЯЗАНЬ. 24 августа. РЯЗАНЬ. 24, августа. /ТАСС

Президент осмотрел производственные цеха завода и получил в подарок футболку с собственным портретом

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Президент России Владимир Путин во время посещения Рязанского кожевенного завода группы компаний "Русская кожа"

Президент России Владимир Путин во время посещения Рязанского кожевенного завода группы компаний "Русская кожа"

© Александр Рюмин/ТАСС

РЯЗАНЬ. 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Рязанского кожевенного завода, принадлежащего группе компаний "Русская кожа", пообщался с сотрудниками предприятия и похвалил качество производимой на нем продукции.

"Хорошее производство, и, главное, что продукция очень хорошая", - поделился своим мнением президент после осмотра производственной площадки предприятия. Он отметил, в настоящее время Рязанский кожевенный завод стал крупнейшим предприятием отрасли в Европе. "Надеюсь, что и заработная плата будет расти", - сказал он.

Сопровождавший главу государства председатель совета директоров АО "Русская кожа" Игорь Сурин рассказал, что зарплата работников регулярно индексируется, в частности, по итогам текущего года ее планируется увеличить на 9%. Кроме того, по словам Сурина, сотрудникам предприятия предоставляется социальный пакет, различающийся для разных категорий работников.

Путин обратил внимание на большое количество молодых сотрудников на предприятии.

Президент осмотрел производственные цеха завода и получил в подарок футболку с собственным портретом. Осмотр завода Путин начал с красильного цеха, где ему рассказали о сырье, показали полотна кожи до выделки и покраски. Главе государства рассказали о процессе производства велюра. Кожаное полотно делится пополам, верхний внешний слой готовят для производства обуви, мебели, сумок, нижний - обрабатывают и получают велюр.

Главе государства также показали цех автомобильных и авиационных кож, где Путин осмотрел салон автомобиля УАЗ "Патриот" и новые кресла для самолетов Sukhoi Superjet, обитые производимой на предприятии кожей.

После экскурсии Путин осмотрел стенд Минпромторга, где представители различных компаний продемонстрировали главе государства свою продукцию - обувь для спецназа, спецодежду, спортивные комплекты, детскую обувь, школьную одежду. Один из предпринимателей подарил президенту футболку, и пообещал "хоть сто таких каждый день, если потребуется". На футболке принт - портрет президента России в темных очках. Путин футболку взял, но так и не распаковал.

Представитель компании по пошиву детской школьной формы поблагодарила за работу и президента, и Минпромторг. "А их то за что?", - шутя, поинтересовался Путин. Представитель компании рассказала, что ведомство сделало многое для того, чтобы производители смогли получать российские ткани для пошива вещей.

Рязанский кожевенный завод

Рязанский кожевенный завод был открыт еще в 1916 году. Сегодня предприятие обрабатывает натуральную кожу, которая используется в галантерейной, обувной, автомобильной, мебельной и авиационной отраслях. Рязанский завод - крупный поставщик кожматериалов, идущих на нужды оборонно-промышленного комплекса, силовых ведомств и для производства средств индивидуальной защиты.

За последние три года, по данным предприятия, на экспорт отгружается порядка 60% продукции при среднем показателе производства 8,6 млн кв. м в год. Завод работает с компаниями из многих стран Европы, а также из Китая, Индии, Бангладеш и других. В число клиентов кожевенного завода входят производители обуви, мебели, галантереи в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.

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