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КРСК и КСК займутся совместным продвижением регионов Северного Кавказа в деловой среде

Экономика и бизнес
24 августа, 21:08 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 24, августа. /ТАСС

Документ подписан в рамках бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ"

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ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) в четверг в Черкесске подписали Меморандум о намерениях по сотрудничеству в реализации совместных маркетинговых мероприятий. Документ подписан в рамках бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" в присутствии первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председателя Совета директоров АО "КРСК" Одеса Байсултанова и главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова.

"Необходимость совместных действий назревала давно. Разрозненные действия корпораций, регионов, федеральных структур приводят к результатам, но не к таким значительным, какие могли быть. Наши цели - реализация экономического потенциала регионов СКФО, ускоренный экономический рост в реальном секторе экономики и т. д.", - пояснил первый замминистра.

По словам Байсултанова, федеральное ведомство возьмет на себя обязательство по контролю за реальным воплощением намерений, прописанных в меморандуме - совместное участие в конгрессно-выставочных и медийных проектах для продвижения регионов Северного Кавказа в деловой среде.

"Сегодняшнее подписание сыграет важную роль в усилении совместной работы институтов развития в части продвижения у инвесторов крупных инвестиционных проектов федерального значения, направленных на развитие регионов Северного Кавказа. Одним из ведущих среди них является проект по созданию ВТРК "Ведучи" в Чеченской Республике", - цитирует пресс-служба Сергея Харитонова.

Бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ" организована фондом "ПосетиКавказ" при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и правительства Карачаево-Черкесской Республики, в партнерстве с АО "КРСК" и АО "КСК". Сессии для предпринимателей являются продолжением площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики Северного Кавказа, а также отбора инвестиционных проектов регионов для включения в подпрограммы госпрограммы "Развитие Северо- Кавказского федерального округа" на 2017 год.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско- рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. АО "КРСК" было создано в 2010 году с целью развития инвестиционной среды Северо-Кавказского федерального округа за счет привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории округа.

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