Путин: треть продукции на рынке легкой промышленности в РФ является контрафактом

РЯЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Одна треть продукции сферы легкой промышленности произведена или ввезена в Россию незаконно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по развитию легкой промышленности в РФ, назвав контрафакт одной из системных и хронических проблем отрасли.

"Речь идет о борьбе с контрафактом и контрабандой, которые не только подрывают конкуренцию на внутреннем рынке, но и несут явную угрозу здоровью потребителей", - сказал президент. "В 2013 году, когда поднимался этот вопрос, доля незаконно произведенной и ввезенной продукции составляла 39%, или порядка 1,1 трлн рублей, сегодня она снизилась, но всего до 33%", - сообщил Путин.

"Обращаю внимание, что динамика за три года неубедительная, и хотел бы услышать сегодня, как решить эту проблему", - сказал Путин.

Глава государства предложил обсудить, какие защитные меры нужно дополнительно принять, чтобы блокировать поток этой незаконной продукции. Он добавил, что контрафактные и контрабандные товары "фактически девальвируют, обесценивают меры господдержки тех, кто работает в правовом поле".

"Именно в зачистке рынка от сомнительной продукции заключен, на мой взгляд, важнейший ресурс для развития легкой промышленности", - подчеркнул президент.

Путин также предложил обсудить проблему поставок сырья на отечественный рынок. По его словам, необходимо принять гибкие решения, которые "будут стимулировать собственное производств сырья, также позволит закрыть текущие потребности переработчиков. "В этой связи предлагаю обсудить запуск отдельной подпрограмы в госпрограмме сельского хозяйства", - предложил Путин. Также президент призвал проработать вопросы снятия избыточных барьеров для импорта зарубежного сырья, в тех случаях, когда это объективно необходимо.

По словам президента, необходимо наращивать и кадровых потенциал для предприятий легкой промышленности, возрождать престиж профессий, привлекать молодых специалистов. "Сегодня основные образовательные учреждения по этому профилю сконцентрированы в Москве, тогда как производственные мощности - в основном в регионах. Кадры должны обучаться там, где есть практика. Предлагаю рассмотреть возможность открытия профильных кафедр при ведущих предприятиях отрасли", - сказал Путин.

Президент также обратил внимание на несоответствие динамики роста зарплат в отрасли с динамикой выработки продукции на одного человека: с 2013 года эта выработка увеличилась на 60%, в то время, как заработная плата - примерно на треть, составив по итогам 2016 года 18,6 тыс. рублей в среднем по отрасли. "Это значительно ниже, чем в среднем по экономике РФ", - сказал глава государства. Он предложил обсудить как разрешить этот дисбаланс и привлечь молодых сотрудников на предприятия легкой промышленности.

Решение проблем отрасли

Глава государства отметил, что проблем в легкой промышленности достаточно много и руководство страны постарается их решить.

"Вопросов и проблем в отрасли очень много, но основные темы так или иначе мы затронули. Мы их все постараемся отразить в соответствующих поручениях, сформулируем и еще раз с вами посоветуемся о формулировках с руководителями ведомств. Думаю, что мы с вами не зря собрались, потому что даже в полуторачасовом разговоре у нас была возможность по основным вопросам пройтись", - обратился Путин к участникам совещания.

В ходе совещания были обозначены проблемы в легкой промышленности РФ, связанные с проблемой контрафактной продукции, с налогообложением имущества, с субсидированием ввозных пошли, проблемы подготовки кадров для легкой промышленности в РФ и многие другие. По ряду замечаний президент поручил профильным министерствам подготовить соответствующие поручения. "Повторяю еще раз, зафиксируем это в поручениях и постараемся сделать так, чтобы они были исполнены. Надеюсь, что все о чем мы говорили и договорились пойдет на пользу развития отрасли", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что 6% роста в отрасли за первое полугодие является очень хорошим показателям.