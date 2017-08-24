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КЧР готовит проекты на 2 млрд рублей в рамках госпрограммы по развитию региона

Экономика и бизнес
24 августа, 13:42 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 24, августа. /ТАСС

Первый заместитель министра по делам Северного Кавказа отметил, что "государство способствует привлечению частных инвесторов", вкладывая деньги в проект

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ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) готовит два проекта общим объемом около 2 млрд рублей для включения в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. Об этом сообщил в четверг первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов в рамках бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" в Черкесске.

"Мы уже начали прием заявок на поддержку инвестпроектов в 2018 году. Хочу отметить, что Карачаево-Черкесская Республика уже готовит заявки по двум инвестиционным проектам с общим объемом финансирования более 2 млрд рублей", - сказал он.

В 2017 году в рамках госпрограммы в КЧР были поддержаны три проекта в сфере АПК и туризма на сумму около 3,5 млрд рублей. Проекты направлены на импортозамещение и увеличение туристического потока на курорты СКФО, они позволят создать около 200 новых рабочих мест.

"Государственная программа является главным инструментом, способствующим социально-экономическому развитию региона. Государство, вкладывая деньги в проект, способствует привлечению частных инвесторов", - отметил Байсултанов.

Сессии для предпринимателей организованы фондом "Посети Кавказ" при участии "Курортов Северного Кавказа" и "Корпорации развития Северного Кавказа". Они являются продолжением пилотного проекта Минкавказа - бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики Северного Кавказа, а также отбора инвестпроектов для включения в подпрограммы госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

В 2016 году в региональные подпрограммы вошли 15 инвестиционных проектов в регионах СКФО в сферах АПК, промышленности и туризма, реализация которых должна послужить развитию реального сектора экономики Северного Кавказа. Бизнес-сессии предваряют проведение в декабре 2017 года первого бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО.

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