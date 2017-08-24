Власти Подмосковья планируют увеличить финансовую поддержку в IT и промышленной сферах

Найден новый источник парниковых газовСоциальная ответственность 24 августа, 15:54
Замруководителя ФАДН России Андрей Меженько влюбился в ТувуНовости партнеров 24 августа, 15:44
Аршавин: женщины не достигли того уровня, когда их игру можно было бы назвать футболомСпорт 24 августа, 15:38
Аршавин: болельщики должны поддерживать футбольную сборную, несмотря на результатыСпорт 24 августа, 15:30
"Спартак" оштрафован на 260 тыс. рублей по итогам матча с "Локомотивом"Спорт 24 августа, 15:18
Власти Подмосковья планируют увеличить финансовую поддержку в IT и промышленной сферахЭкономика и бизнес 24 августа, 15:16
Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассомСпорт 24 августа, 15:02
В центре Киева произошел взрывПроисшествия 24 августа, 14:58
Аршавин сообщил, что может завершить карьеру в нынешнем годуСпорт 24 августа, 14:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют со следующего года расширить финансовые меры поддержки для представителей IT и промышленной сферы, чтобы привлечь в регион новых инвесторов. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
По словам зампреда, инвестиционный блок региона в настоящий момент активно работает над предложениями, связанными с расширением мер поддержки.
"Мы в настоящий момент работаем над возможностью расширения мер поддержки, связанных с IT-сферой и промышленностью, в том числе легкой и перерабатывающей промышленностью. Мы считаем, что в этих отраслях требуется дополнительные стимулирующие меры для прихода новых инвесторов", - сказал Буцаев.
Он добавил, что инвестиционный блок в сентябре-октябре текущего года представит губернатору свои предложения. "Скорее всего, мера поддержки сама по себе будет уже со следующего года, а обсуждение ее состоится в этом", - уточнил он.
По словам зампреда, финансовые меры поддержки по сравнению с налоговыми являются для инвесторов наиболее эффективными. "Налоговые меры поддержки уже существуют и распространяются на всех участников рынка, однако они не создают тех уникальных и привлекательных условий, на которые в праве рассчитывать инвесторы в Московской области", - сказал Буцаев.