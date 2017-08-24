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Власти Подмосковья планируют увеличить финансовую поддержку в IT и промышленной сферах

Экономика и бизнес
24 августа, 15:16 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 24, августа. /ТАСС

По данным властей, финансовые меры по сравнению с налоговыми являются для инвесторов более привлекательными

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Заместитель председателя правительства Подмосковья Денис Буцаев

Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев

© Анатолий Медведь/фотохост-агентство ТАСС

КРАСНОГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют со следующего года расширить финансовые меры поддержки для представителей IT и промышленной сферы, чтобы привлечь в регион новых инвесторов. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

По словам зампреда, инвестиционный блок региона в настоящий момент активно работает над предложениями, связанными с расширением мер поддержки.

"Мы в настоящий момент работаем над возможностью расширения мер поддержки, связанных с IT-сферой и промышленностью, в том числе легкой и перерабатывающей промышленностью. Мы считаем, что в этих отраслях требуется дополнительные стимулирующие меры для прихода новых инвесторов", - сказал Буцаев.

Он добавил, что инвестиционный блок в сентябре-октябре текущего года представит губернатору свои предложения. "Скорее всего, мера поддержки сама по себе будет уже со следующего года, а обсуждение ее состоится в этом", - уточнил он.

По словам зампреда, финансовые меры поддержки по сравнению с налоговыми являются для инвесторов наиболее эффективными. "Налоговые меры поддержки уже существуют и распространяются на всех участников рынка, однако они не создают тех уникальных и привлекательных условий, на которые в праве рассчитывать инвесторы в Московской области", - сказал Буцаев.

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