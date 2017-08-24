ЦБ РФ повысил на 25 августа курс доллара до 59,14 рубля

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 25 августа официальный курс доллара на уровне 59,1397 руб., что на 0,85 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 18,15 копейки, до 69,7434 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 8,64 копейки, до 63,9114 руб.