РФПИ и Mubadala инвестировали в создание онкологических центров в Подмосковье

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Mubadala Development Company совместно с другими ближневосточными фондами инвестировали в строительство, запуск и обслуживание онко-радиологических медицинских центров в подмосковных городах Балашиха и Подольск. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
"Стороны планируют завершить строительство центров и сдать объекты в эксплуатацию в ближайшее время. Ожидается, что после запуска и выхода на проектную мощность в центрах будет ежегодно проводиться порядка 25 тыс. диагностических исследований и около 5 тыс. операций по лечению онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.
Проект реализуется по схеме концессии, заключенной между правительством Московской области и специально созданными проектными компаниями. В проекте предполагается использование новейшего медицинского оборудования, которое позволит усилить компетенции медицинского персонала и создать предпосылки для повышения качества предоставления медицинских услуг в Московской области, в том числе в рамках программы ОМС, отметили в пресс-службе.