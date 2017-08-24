Эксперты: АФК "Система" может расплатиться по иску "Роснефти" без продажи МТС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с АФК "Система" в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей. Если решение вступит в законную силу, корпорация может использовать различные инструменты для выплаты, однако продажу АФК своего основного актива - МТС - аналитики считают маловероятной.

Суть иска

В мае этого года "Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, якобы причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд рублей в связи с ослаблением курса рубля. Представитель "Башнефти" отмечал, что "из протокола о решениях, принятых на общем собрании акционеров в феврале 2014 года, видно, что более 80% миноритарных акционеров проголосовали против решения о реорганизации".

АФК "Система" с иском не согласна и считает требования истцов незаконными и необоснованными. По мнению компании, все указанные в иске действия осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости "Башнефти". АФК рассчитывает на отмену решения суда о взыскании 136,3 млрд руб. в апелляционной инстанции.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

Продавать или занимать

Аналитик "Уралсиба" Константин Чернышев считает, что теоретически у компании есть два варианта: продавать частично принадлежащие АФК активы или привлекать банковские кредиты. АФК владеет 52,1% "Детского мира", 100% "Медси", 100% "Сегежа Групп", 50% агрохолдинга "Степь", 91% БЭСК и другими активами; крупнейшим является МТС, в котором у АФК 50,03%. "Единственное, что может произойти с банками, - это стоимость заимствования будет высокой", - считает Чернышев.

При этом продажа наиболее ликвидного актива - МТС - это крайняя меря для АФК, отмечает он. "У "Системы", после того как она потеряла "Башнефть", это основной генератор денежного потока в виде дивидендов. Поэтому расставаться с ним "Системе" бы не хотелось", - считает он.

"Основные денежные потоки в холдинг - это дивиденды от МТС, которые сейчас тоже по большей части заблокированы", - согласен с ним Александр Венгранович, аналитик "Открытия Капитал". Ранее по ходатайству "Роснефти" были арестованы 31,76% акций МТС, 100% акций сети частных медицинских клиник "Медси" и 90,47% акций БЭСК; судебные приставы наложили арест на дивиденды с этих пакетов. "То есть для того, чтобы расплачиваться, необходимо будет использовать свой пакет в МТС как наиболее ликвидный", - сказал Венгранович ТАСС. Однако и Венгранович считает, что потеря контроля в МТС - это последнее, что хотела бы делать "Система". "Это вопрос выживаемости всей корпорации", - сказал он.

"Не обязательно отдавать контроль (в МТС), главное - найти банк, который готов был бы профинансировать", - сказал Венгранович.

Аналитик БКС Игорь Гончаров сказал, что практический подход к выплатам еще не определен, но если "Система" сможет распределить эти платежи на период порядка 5 лет, то она расплатится, не прибегая к продажам ключевых активов - МТС и "Детский мир". "Мы оцениваем рыночную стоимость чистых активов компании без учета претензий "Роснефти" в размере порядка 270 млрд рублей. Эти активы достаточны для того, чтобы расплатиться с "Роснефтью", - сообщил он.

Дивиденды и дальнейшая жизнь

Эксперты уверены, что у "Системы" есть стратегия действий на случай возможной продажи активов. "Какие-то активы они могут продать исходя из видения своего дальнейшего существования", - сообщил Чернышев. В конечном счете, считает он, любой актив, которым владеют структуры вроде "Системы" - это актив на продажу. "Вопрос цены, вопрос времени, вопрос стратегии дальнейшего развития этого холдинга", - сказал он.

Корпорация также может получить часть дивидендов от МТС (арестован не весь принадлежащий АФК пакет МТС, сумма дивидендов на арестованные акции оператора составляет 9,9 млрд рублей). "Можно в дополнение к этому еще занять у МТС", - считает Чернышев.

МТС также может увеличить дивидендные выплаты, однако эксперты считают этот вариант нецелесообразным. "Системе" придется разделить эти дивиденды с миноритариями, поэтому такой сценарий неинтересен корпорации, а также негативно отразится на самом МТС, считают они.

"У "Системы" порядка 20 млрд рублей денежных средств на балансе и большая задолженность", - говорит Венгранович. По итогам первого квартала 2017 года чистый долг АФК составил 73,8 млрд руб. "То есть для того, чтобы расплачиваться по иску, необходимо будет использовать свой пакет в МТС как наиболее ликвидный - и его можно не продавать, а заложить под кредит", - сообщил аналитик. Кроме того, часть своих акций может разместить и сама "Система", чтобы привлечь стороннего инвестора, и, соответственно, средства. Но первоочередным сценарием Венгранович считает попытку снят арест с активов для того, чтобы иметь больше возможностей для маневра в случае негативного сценария.

Время есть

Эксперты убеждены, что у АФК "Система" еще есть время на то, чтобы принять решение в отношении того, как будет выплачиваться сумма. "Надо дождаться решения апелляционного суда. "Система" будет подавать апелляцию, значит у них есть еще по крайней мере месяц на то, чтобы подготовиться к худшему варианту", - сказал Чернышев.

"В любом случае остается вероятность, что одна из сторон будет недовольна решением и следующей инстанции, поэтому, скорее всего, этот процесс продолжить затягиваться", - сказал Венгранович.

При этом судебный процесс существенно снизил рыночную стоимость самой АФК. Капитализация АФК "Система" по итогам торгов на Московской бирже 23 августа составила 108,08 млрд рублей, что на 51,66% ниже, чем в конце 2016 года, когда капитализация компании составляла 223,591 млрд рублей.

Капитализация МТС на закрытие вчерашних торгов Мосбиржи составила 494,699 млрд рублей, что на 4,42% (на 22,9 млрд рублей) ниже, чем на конец прошлого года.