Китайские инвесторы планируют построить в Подмосковье завод по переработке грибов

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Инвесторы из китайской провинции Шаньдун обсудили с властями Московской области возможность построить на территории Подмосковья предприятие по переработке грибов. Об этом сообщили в АО "Корпорации развития Московской области" (КРМО) в четверг.
"Китайские инвесторы рассматривают возможность локализации в Московской области проекта предприятия по выращиванию и переработке грибов", - сообщили в пресс-службе КРМО по итогам встречи представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, китайской делегации и руководства корпорации.
Также китайские предприниматели обсудили перспективы строительства молокоперерабатывающего завода и птицефермы в Подмосковье, добавили в КРМО. Сроки реализации этих проектов и планируемые каналы сбыта в корпорации не уточнили.
Власти Московской области на следующей неделе планируют предложить китайским инвесторам площадки для строительства предприятия, сообщили в корпорации.