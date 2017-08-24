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Китайские инвесторы планируют построить в Подмосковье завод по переработке грибов

Экономика и бизнес
24 августа, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Власти Московской области на следующей неделе планируют предложить инвесторам площадки для строительства предприятия

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Инвесторы из китайской провинции Шаньдун обсудили с властями Московской области возможность построить на территории Подмосковья предприятие по переработке грибов. Об этом сообщили в АО "Корпорации развития Московской области" (КРМО) в четверг.

"Китайские инвесторы рассматривают возможность локализации в Московской области проекта предприятия по выращиванию и переработке грибов", - сообщили в пресс-службе КРМО по итогам встречи представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, китайской делегации и руководства корпорации.

Также китайские предприниматели обсудили перспективы строительства молокоперерабатывающего завода и птицефермы в Подмосковье, добавили в КРМО. Сроки реализации этих проектов и планируемые каналы сбыта в корпорации не уточнили.

Власти Московской области на следующей неделе планируют предложить китайским инвесторам площадки для строительства предприятия, сообщили в корпорации.

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