Россия увеличила потребление авиатоплива в 2017 году почти на треть

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Объем потребления авиатоплива в России в текущем году увеличился на 27% в годовом выражении за счет роста авиаперевозок, сообщил журналистам замминистра энергетики Кирилл Молодцов.

"У нас объемы авиаперевозки в этом году выросли на 27%. Соответственно, мы видим увеличение объема потребления авиакеросина. Все компании работают, все увеличили объемы выпуска. Если надо, мы можем даже помочь нашим коллегам по ЕврАзЭС", - сказал он, отвечая на вопрос, испытывают ли российские авиакомпании проблемы с нехваткой топлива.