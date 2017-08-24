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HP могут оштрафовать до 5 млн руб. за координацию поставщиков компьютеров на госторгах

Экономика и бизнес
24 августа, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Штраф предусмотрен также еще для трех компаний, участвовавших в сговоре

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российское представительство Hewlett-Packard (HP) может получить штраф от 1 до 5 млн рублей за координацию деятельности поставщиков компьютеров на закупках оборудования для Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы". Участие второго подозреваемого в координации - компании Lenovo - служба не смогла доказать, заявили ТАСС в пресс-службе антимонопольного ведомства.

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"Санкция за координацию составляет от 1 до 5 млн рублей. Вместе с этим мы бы хотели отметить, что ФАС России приветствует конструктивную позицию HP в ходе рассмотрения дела, а также решение компании по дальнейшему совершенствованию комплаенс процедур. При рассмотрении административного наказания данные обстоятельства обязательно будут учтены", - сообщили в пресс-службе ФАС.

24 августа ФАС установила, что "Производственная компания Аквариус", Национальная компьютерная корпорация, "Бизнес компьютерс групп" и "АМИ-Нетворк" заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на открытом аукционе в электронной форме на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы". Экономическую деятельность этих компаний координировало российское представительство Hewlett-Packard. Для четырех компаний-участниц сговора предусмотрен штраф от 10% до 50% от начальной максимальной цены контракта. Все штрафы будут назначены в течение года с момента вынесения решения, пояснили в пресс-службе ФАС.

Первое дело против поставщиков системных блоков для ГАС "Выборы" ФАС возбудила еще в конце ноября 2016 года. ФАС подозревала "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-Нетворк", "Крок инкорпорейтед", "Супервэйв групп", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС" и "Производственная компания Аквариус" в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе. При этом ФАС полагала, что деятельность картеля координируют российские представительства китайской Lenovo и американской HP, которые служба привлекла в качестве ответчиков по делу.

Позже ФАС обнаружила, что и другие торги на поставки компьютеров были охвачены картелем. В частности, в картеле подозреваются участники закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы.

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