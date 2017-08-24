Путин поручил проработать льготы для приобретающих новое оборудование предприятий

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РЯЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность сохранения льгот для предприятий, которые приобретают новое оборудование.
В ходе совещания по вопросам развития легкой промышленности был поднят вопрос о налоговых льготах при покупке нового оборудования на производства. "Мы в ближайшие десять дней посмотрим до начала сессии, может быть, найдем механизм, по которому регионы останутся заинтересованными в том, что будут в какой-то момент получать деньги от налога, но на первые три года чтобы льгота сохранилась", - предложил вице-премьер Аркадий Дворкович. Он также выразил мнение, что регионы не введут эти льготы, поскольку у них еще будут оставаться кредиты перед Минфином.
"Ну, послушайте, люди взяли оборудование, приобрели, теперь мы передали налог на федеральный уровень, и говорим, что льготы не будет, а у них же планы развития свои", - сказал Путин. Дворкович предложил проработать механизм, когда льготы перестают работать постепенно по прошествии трех лет.
Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что соответствующее решение было принято в прошлом году, а вступить в силу должно со следующего года. "Я согласен, что можно посмотреть, настроить механизм, чтобы это не было дестимулирующей мерой для хозсубъектов, с тем, чтобы процесс модернизации оборудования этим налогом не дестимулировался", - отметил Силуанов.
"Мне очень приятно это слышать, что вы не будете это блокировать. Давайте мы в поручениях так и отметим, что надо проработать. Ну, нельзя отменить. Вы правильные слова сказали - это дестимулирует. Ну, зачем нам это? Люди не приобретают оборудования, ну и нет ничего, нет развития, и ни НДФЛ нет, налога на прибыль. Зачем? Пожалуйста, проработайте", - сказал Путин.