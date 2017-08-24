Путин призвал "за большими задачами" не забывать о текущих проблемах Рязанской области

РЯЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова не забывать о текущих проблемах области, например, в транспорте, здравоохранении, проблемах с дорогами и газификацией.

"За большими задачами, о которых вы сейчас говорили, прошу вас не забывать о текущих делах, а проблем таких много: это состояние дорог, транспортная доступность, газификация на селе", - сказал Путин. В качестве примера он привел жалобу жительницы одной из деревень Рязанской области на то, что газ в ее населенный пункт третий месяц не подводят. Эту жалобу Путин получил во время "Прямой линии". Президент добавил, что в регионе также необходимо решать проблему с ветхим жильем и недостроенными домами так называемых обманутых дольщиков. "Все это входит в круг проблемных вопросов, на которые люди обращают внимание", - сказал глава государства.

Президент привел в пример еще одну жалобу, поступившую от жителей города Касимова. Люди, обращаясь в центральную больницу, вынуждены покупать самостоятельно "не только все медикаменты, но и такие мелочи, как ватные диски, зеленку, йод, ватные палочки, бинты, средства для рук". "Это абсолютно недопустимые вещи, я прошу вас обратить на это внимание и как можно быстрее навести там порядок", - сказал Путин. Врио главы региона пообещал решить эти вопросы.